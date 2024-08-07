Demet Özdemir Avrupa’da da çok ünlü! İspanyol dergisi yere göğe sığdıramadı

Güzelliği ve oyunculuğu ile Türkiye'nin önde gelen isimlerinden olan Demet Özdemir, sadece yurt içinde değil yurt dışında da tanınırlığını giderek artırdı. Sık sık çekimler için yurt dışına ve burada hem ünlü dergilerin yüzü hem de birçok hayran kitlesine sahip olan Özdemir, global anlamda adını duyurmaya devam ediyor. Türkiye'de oynadığı dizilerinde Avrupa'nın birçok ülkesinde yayına girmesiyle beraber hatrı sayılır bir üne kavuşan Özdemir'e övgüler de peş peşe geliyor.

YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI!

İspanya'nın TV kanallarında yayınlanan Türk dizilerinde başarılı roller üstlenen Demet Özdemir'le ilgili İspanyolların ünlü dergisi Mia Revista, bir yazı kaleme aldı. Güzel oyuncuyu yere göğe sığdıramayan dergi, Özdemir'le ilgili şunları yazdı: "Onu farklı kılan, çok yönlülüğü... Oynadığı karakterlerle bizleri güldürdü, ağlattı ve şüphesiz derin ızdıraplar yaşamamıza neden oldu."