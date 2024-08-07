SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Demet Özdemir Avrupa'da da çok ünlü! İspanyol dergisi yere göğe sığdıramadı

İspanya, Demet Özdemir’e, övgüler yağdı. İspanyol Mia Revista dergisi Özdemir için, “Onu farklı yapan çok yönlülüğü'' ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024
Demet Özdemir Avrupa’da da çok ünlü! İspanyol dergisi yere göğe sığdıramadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Güzelliği ve oyunculuğu ile Türkiye'nin önde gelen isimlerinden olan Demet Özdemir, sadece yurt içinde değil yurt dışında da tanınırlığını giderek artırdı. Sık sık çekimler için yurt dışına ve burada hem ünlü dergilerin yüzü hem de birçok hayran kitlesine sahip olan Özdemir, global anlamda adını duyurmaya devam ediyor. Türkiye'de oynadığı dizilerinde Avrupa'nın birçok ülkesinde yayına girmesiyle beraber hatrı sayılır bir üne kavuşan Özdemir'e övgüler de peş peşe geliyor.

YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI!
İspanya'nın TV kanallarında yayınlanan Türk dizilerinde başarılı roller üstlenen Demet Özdemir'le ilgili İspanyolların ünlü dergisi Mia Revista, bir yazı kaleme aldı. Güzel oyuncuyu yere göğe sığdıramayan dergi, Özdemir'le ilgili şunları yazdı: "Onu farklı kılan, çok yönlülüğü... Oynadığı karakterlerle bizleri güldürdü, ağlattı ve şüphesiz derin ızdıraplar yaşamamıza neden oldu."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Adana peş peşe sallandı! 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde deprem
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye’nin UAD’deki davaya müdahillik başvurusu
EMEKLİYE FARK ZAMANI: 3.7 milyon kişiye bugün ödeme yapılacak! Kim, ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur’luların zam ve fark hesabı...
Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu |Kim bu yürüyen ölü adam? Aksa Tufanı’nın sorumlusu Bibi’nin baş düşmanı: Filistin direnişinde yeni dönem mi başlıyor?
Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...
CANLI TAKİP | Beyaz Saray’da savaş zirvesi: Biden ve Harris Hizbullah’ı işaret etmişti: İsrail’e 40 yakın füze
Ünlü oyuncu Barış Arduç rol arkadaşı Hande Erçel’e övgüler yağdırdı: Şahane bir insan
Beştepe’de kritik zirve! Savunma Sanayii İcra Komitesi sona erdi | İşte alınan kararlar: Çelik Kubbe, KAAN, Akıncı...
Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor
Youtube’de rezil video: Dila Kent’in çocukları hedef alan ahlaksız içeriği! LGBT güzellemesi yaptı
Şanssızlığın da bu kadarı! Fenerbahçe Lille’e Şampiyonlar Ligi’nde 2-1 yenildi
Kamala Harris yardımcısını belirledi: Tim Walz | Kim bu emekli lise öğretmeni? Trump’ın lakap babası...
CHP’de 2028 hesapları! İmamoğlu cephesinden Özgür Özel’e Paris’te ’file’ operasyonu: Mansur Yavaş’tan açık açık niyet beyanı
Galatasaray’a transferde şok! Yıldız ismi Beşiktaş korkusu sardı
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan Başkan Erdoğan’a bu kez Instagram saldırısı!! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı...
SON DAKİKA