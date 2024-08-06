Fenerbahçe avantaj peşinde

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Fransa'nın Lille takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hainaut Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak. Bilindiği gibi Sarı-Lacivertliler, bir önceki turda İsviçre'nin Lugano takımını saf dışı bırakmıştı.



YENİLER SAHNE ALACAK

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde bugün 37. maçını oynayacak. Fener, 36 karşılaşmada 14 galibiyet aldı. Fenerbahçe'nin yeni transferleri Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Lille karşısında ilk kez sahada yer alabilir. Lugano maçlarında oynamayan Allan Saint- Maximin ve Youssef En-Nesyri, Jose Mourinho'nun şansı vermesi halinde Sarı-Lacivertli formayla sahada ilk kez yer alacak.

13 YILLIK HASRET

Türkiye'de 10 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe, 13 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek istiyor.