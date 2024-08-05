Giovanni van Bronckhorst, bambaşka bir Beşiktaş yarattı!

Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray'a karşı oynattığı oyun planıyla dikkatleri çekmiş ve kazanılan kupada başrollerden biri olmuştu. Deneyimli teknik adamın geldiği günden beri geçen seneki Beşiktaş'ı kendi doğrularını takıma empoze ederek değiştirdi. Gio'nun takıma yaptığı dokunuşlarda 4 madde öne çıkıyor...

1. Pozitifliği ile takımdaki olumsuz havayı dağıttı. İletişim becerisi ile oyuncuları kazandı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Bronckhorst takımdan gönderilmesi beklenen Onana'ya da şans vererek Kamerunlu oyuncunun kazanılmasını sağladı.

2.Beşiktaş'ın dnasına uygun hücum ağırlıklı oyun planını uyguladı. Geçen sezon çoğu maçta topu rakibe bırakan Kartal, G.Saray karşısında büyük oranda topa sahipti.

3. Eksik bölgeleri çok iyi belirledi. Kaliteli isimler alındı. Immobile ve Rafa Silva transferleri takıma hava kattı.

4. Yapılan transferlerle geçen sezonki lider oyuncu eksikliği de giderildi.