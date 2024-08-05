Amrabat için kıran kırana

Fenerbahçe'de orta saha transferi için büyük hareketlilik yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibi Fiorentina ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Sofyan Amrabat için pazarlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da çok istediği yıldız futbolcu için girişimlerini hızlandıran Sarı- Lacivertliler bu transferi 10 milyon Euro'nun altında bir ücretle tamamlamak istiyor.

Çünkü oyuncunun 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Fenerbahçe çift haneli rakamlara bu yüzden çıkmak istemiyor. İtalyan ekibi ise Fenerbahçe ile yaptığı pazarlıklarda 18 milyon Euro'ya kadar düştü. Arada ciddi bir fark olsa da Fenerbahçe yapacağı pazarlıklarla makası daraltmak ve transferi bitirmeyi planlıyor. Sarı-Lacivertliler'in, Sofyan Amrabat'a ise 4 sezondan 4 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği öne sürüldü. Amrabat geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Manchester United'da 30 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. Bilindiği gibi 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'ın gündemine de gelmişti.