Kadıköy’de Lille hazırlığı | Fenerbahçe Salı akşamına bomba gibi çıkacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında 6 Ağustos Salı günü deplasmanda Lille ile karşılaşacak Sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarına dün Ülker Stadyumu'nda yaptığı idmanla devam etti. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı lacivertliler, hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.



NESYRI VE MAXIMIN SÜRE ALACAK

Fenerbahçe'de yeni transferler Faslı forvet Youcef En-Nesyri ve Fransız kanat Allan Saint-Maximin'in Lille maçının 2. yarısında süre almaları bekleniyor.

Fenerbahçe, Samandıra Tesisleri'ndeki bakım çalışması nedeniyle dünkü idmanı Ülker Stadı'nda yaptı.

