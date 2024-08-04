PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kadıköy’de Lille hazırlığı | Fenerbahçe Salı akşamına bomba gibi çıkacak!

Salı günü Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını dün Ülker Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe, Samandıra Tesisleri'ndeki bakım çalışması nedeniyle dünkü idmanı Ülker Stadı'nda yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024
Kadıköy’de Lille hazırlığı | Fenerbahçe Salı akşamına bomba gibi çıkacak!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında 6 Ağustos Salı günü deplasmanda Lille ile karşılaşacak Sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarına dün Ülker Stadyumu'nda yaptığı idmanla devam etti. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı lacivertliler, hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.

NESYRI VE MAXIMIN SÜRE ALACAK
Fenerbahçe'de yeni transferler Faslı forvet Youcef En-Nesyri ve Fransız kanat Allan Saint-Maximin'in Lille maçının 2. yarısında süre almaları bekleniyor.

Fenerbahçe, Samandıra Tesisleri'ndeki bakım çalışması nedeniyle dünkü idmanı Ülker Stadı'nda yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hizbullah soykırımcı İsrail’i vuruyor! İsrail’in kuzey bölgelerinden sirenler çalmaya başladı
Emeklinin yeni maaşı belli oldu! Farklar haftaya yatacak: Kim, ne kadar alacak? Hesap nasıl yapıldı?
Hamas liderlerinden Talal Nassar, Ayasofya’dan dünyaya seslendi: Yiğit Erdoğan aslan gibi karşılarına dikildi
Vatikan’dan Paris 2024 Olimpiyatları’ndaki LGBT dayatmaları ve Son Akşam Yemeği skandalına tepki
ÖZEL - Süper Kupa’nın adamı Ciro Immobile’den flaş sözler: Fantastik bir başlangıçtı!
Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu’ndan sıkı diyet: Dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı detoks kampına katılacak!
Takvim sahada! Süper Kupa’da Beşiktaş’ın tarihi zaferi sonrası flaş açıklamalar
Gram altın tırmanışa geçti! Analistler yorumladı: 3 bin TL seviyesi görülebilir
Galatasaray yeni 8 numarasını buldu! İstanbul’a geliyor! İşte maliyeti
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Süper Kupa finali sonrası Takvim.com.tr’ye konuştu: Transfer gelecek mi?
MİT’ten PKK/KCK’nın Avusturya yapılanmasına büyük darbe: Türkiye’ye girerken enselendi!
Kartal’dan duble! Beşiktaş Galatasaray’ı 5-0 yenerek Süper Kupa şampiyonu oldu... İşte atılan goller
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti yerine getirildi | On binlerce kişi Filistin için Ayasofya Meydanı’nda tek yürek oldu
Instagram ve Facebook’taki sansür skandalı sonrası gündem oldu! Siyonizmin aparatı ABD’li Mark Zuckerberg, soykırımcı İsrail’den teşekkürü kaptı
Takvim.com.tr, Ayasofya’da! Binlerce kişi Filistin için meydanlara akın etti | İşte o anlar...
SON DAKİKA