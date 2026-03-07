İRAN SAVAŞI DOĞU AKDENİZ'DE ASKERİ YIĞINAĞI TETİKLEDİ 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve karşılıklı misillemelerle büyüyen kriz, Doğu Akdeniz'de askeri hareketliliği hızlandırdı. İran'ın bölgedeki üsleri hedef alabileceği yönündeki değerlendirmeler ve ticaret yollarına yönelik riskler, Kıbrıs çevresini kısa sürede uluslararası donanmaların konuşlandığı kritik bir güvenlik hattına dönüştürdü.

Kıbrıs'ın geçtiğimiz hafta İran yapımı insansız hava araçlarının hedefi olması da Avrupa ülkeleri için yeni bir gerekçe oluşturdu. Bu gelişmelerin ardından Fransa, bölgeye yeni askeri unsurlar sevk etme kararı aldı. Bu kapsamda Fransa'nın Charles de Gaulle uçak gemisinin yanı sıra bir fırkateyn ve hava savunma unsurlarının Doğu Akdeniz'e gönderileceği bildirildi. Élysée Palace tarafından yapılan açıklamada sevkiyatın müttefiklerle dayanışma ve bölgedeki güvenliği güçlendirme amacı taşıdığı ifade edildi.

AVRUPA DONANMALARI DOĞU AKDENİZ'DE İran savaşı gerekçe gösterilerek Doğu Akdeniz'e sevk edilen askeri unsurlar yalnızca Fransa ile sınırlı kalmadı. Son haftalarda birçok Avrupa ülkesi bölgeye savaş gemileri ve hava unsurları göndermeye başladı. Alman Donanması'na ait FGS Nordrhein-Westfalen fırkateyni 8 Mart'ta Limasol Limanı'na ulaştı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hükümet sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, İran yapımı bir insansız hava aracının adayı hedef almasının ardından alınan "önleyici tedbirler" kapsamında Almanya'nın da destek vereceğini açıklamıştı. Fransa ise Languedoc fırkateynini Doğu Akdeniz'e gönderirken Charles de Gaulle uçak gemisinin de bölgeye doğru hareket ettiği bildirildi. İtalya ve İspanya da NATO çerçevesindeki deniz varlığını güçlendirmek amacıyla yeni sevkiyatlar planladı. Roma yönetimi Federico Martinengo fırkateynini, Madrid ise Cristobal Colon savaş gemisini Doğu Akdeniz'e gönderme kararı aldı. İngiltere de Kıbrıs'taki askeri varlığını artırdı. Ada üzerindeki bir hava üssünün hedef alınmasının ardından Londra yönetimi anti-drone füzeleriyle donatılmış iki AgustaWestland Wildcat helikopterini bölgeye gönderdi. Ayrıca Kraliyet Donanması'na ait HMS Dragon muhribinin de önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz'e ulaşmasının beklendiği bildirildi.

MSB kaynakları açıkladı: KKTC’nin güvenliği için F-16 seçeneği masada YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE YAKIN ADALARDA ASKERİ HAMLE Doğu Akdeniz'de artan askeri hareketlilikte Yunanistan'ın attığı adımlar da dikkat çekti. Atina yönetimi son bir hafta içinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne iki fırkateyn ve dört F-16 savaş uçağı gönderdi. Yunanistan ayrıca Türkiye kıyılarına oldukça yakın konumda bulunan Kerpe Adası'na Patriot hava savunma sistemi konuşlandırdı. Bu adımlar, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de İran tehlikesini bahane ederek Türkiye'ye karşı tahkimat yaptığı yorumlarını beraberinde getirdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise bölgedeki gerilimi değerlendirirken yaşanan çatışma ortamının "Türk Ordusu'nu Kıbrıs'tan çıkarmak için bir fırsat olabileceğini" söyledi.