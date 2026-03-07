Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gerçekleştirdiği ziyaret, Doğu Akdeniz'de artan askeri hareketlilik ve Avrupa ülkelerinin bölgeye yönelik yeni planlarını gündeme taşıdı. Macron'un Kıbrıs Rum lideri Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile yaptığı görüşmelerde, İran savaşı sonrası Doğu Akdeniz'de oluşan yeni güvenlik ortamı ve deniz yollarının kontrolü öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.
HÜRMÜZ BOĞAZI BAHANESİYLE YENİ ASKERİ MİSYON
Macron, bölgede artan gerilim gerekçe gösterilerek yeni bir deniz misyonu kurulması üzerinde çalışıldığını açıkladı. Planlanan girişimin, uluslararası ticaret yollarının güvenliğini sağlama amacı taşıdığı öne sürülse de Doğu Akdeniz'de Avrupa ülkelerinin askeri varlığını kalıcı hale getirme girişimi olarak yorumlanıyor.
Macron planlanan girişimi şu sözlerle ifade etti:
"Avrupalı ve Avrupalı olmayan devletlerle birlikte hazırlanması gereken, tamamen savunma odaklı ve sadece eskort görevi görecek bir misyon oluşturma sürecindeyiz."
Paris yönetimi ayrıca Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'de yürüttüğü Operation Aspides misyonuna iki savaş gemisi göndereceğini açıkladı.
İRAN SAVAŞI DOĞU AKDENİZ'DE ASKERİ YIĞINAĞI TETİKLEDİ
28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve karşılıklı misillemelerle büyüyen kriz, Doğu Akdeniz'de askeri hareketliliği hızlandırdı. İran'ın bölgedeki üsleri hedef alabileceği yönündeki değerlendirmeler ve ticaret yollarına yönelik riskler, Kıbrıs çevresini kısa sürede uluslararası donanmaların konuşlandığı kritik bir güvenlik hattına dönüştürdü.
Kıbrıs'ın geçtiğimiz hafta İran yapımı insansız hava araçlarının hedefi olması da Avrupa ülkeleri için yeni bir gerekçe oluşturdu. Bu gelişmelerin ardından Fransa, bölgeye yeni askeri unsurlar sevk etme kararı aldı.
Bu kapsamda Fransa'nın Charles de Gaulle uçak gemisinin yanı sıra bir fırkateyn ve hava savunma unsurlarının Doğu Akdeniz'e gönderileceği bildirildi. Élysée Palace tarafından yapılan açıklamada sevkiyatın müttefiklerle dayanışma ve bölgedeki güvenliği güçlendirme amacı taşıdığı ifade edildi.
AVRUPA DONANMALARI DOĞU AKDENİZ'DE
İran savaşı gerekçe gösterilerek Doğu Akdeniz'e sevk edilen askeri unsurlar yalnızca Fransa ile sınırlı kalmadı. Son haftalarda birçok Avrupa ülkesi bölgeye savaş gemileri ve hava unsurları göndermeye başladı.
Alman Donanması'na ait FGS Nordrhein-Westfalen fırkateyni 8 Mart'ta Limasol Limanı'na ulaştı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hükümet sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, İran yapımı bir insansız hava aracının adayı hedef almasının ardından alınan "önleyici tedbirler" kapsamında Almanya'nın da destek vereceğini açıklamıştı.
Fransa ise Languedoc fırkateynini Doğu Akdeniz'e gönderirken Charles de Gaulle uçak gemisinin de bölgeye doğru hareket ettiği bildirildi.
İtalya ve İspanya da NATO çerçevesindeki deniz varlığını güçlendirmek amacıyla yeni sevkiyatlar planladı. Roma yönetimi Federico Martinengo fırkateynini, Madrid ise Cristobal Colon savaş gemisini Doğu Akdeniz'e gönderme kararı aldı.
İngiltere de Kıbrıs'taki askeri varlığını artırdı. Ada üzerindeki bir hava üssünün hedef alınmasının ardından Londra yönetimi anti-drone füzeleriyle donatılmış iki AgustaWestland Wildcat helikopterini bölgeye gönderdi. Ayrıca Kraliyet Donanması'na ait HMS Dragon muhribinin de önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz'e ulaşmasının beklendiği bildirildi.
YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE YAKIN ADALARDA ASKERİ HAMLE
Doğu Akdeniz'de artan askeri hareketlilikte Yunanistan'ın attığı adımlar da dikkat çekti. Atina yönetimi son bir hafta içinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne iki fırkateyn ve dört F-16 savaş uçağı gönderdi.
Yunanistan ayrıca Türkiye kıyılarına oldukça yakın konumda bulunan Kerpe Adası'na Patriot hava savunma sistemi konuşlandırdı. Bu adımlar, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de İran tehlikesini bahane ederek Türkiye'ye karşı tahkimat yaptığı yorumlarını beraberinde getirdi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise bölgedeki gerilimi değerlendirirken yaşanan çatışma ortamının "Türk Ordusu'nu Kıbrıs'tan çıkarmak için bir fırsat olabileceğini" söyledi.
TÜRKİYE'DEN KKTC'YE F-16 HAMLESİ
Doğu Akdeniz'de Avrupa ülkeleri ve NATO unsurlarının artan askeri varlığı Türkiye açısından da yakından izleniyor. Ankara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini güçlendirmek amacıyla Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarını adaya konuşlandırdı.
Bu konuşlandırmanın, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik caydırıcı bir adım olduğu değerlendiriliyor.
ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan savaşın gölgesinde Doğu Akdeniz'de askeri varlığın hızla artması, bölgenin giderek uluslararası güçlerin konuşlandığı stratejik bir güvenlik alanına dönüşmesine yol açarken Türkiye açısından da yeni güvenlik risklerini beraberinde getiriyor.