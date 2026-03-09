CANLI YAYIN
Geri

Sıradaki hedef Mücteba Hamaney mi? İsrailli yetkililerden suikast tehdidi: "Yürüyen bir ölü"

İran Uzmanlar Meclisi tarafından "ezici çoğunlukla" lider seçilen Mücteba Hamaney, göreve suikast tehditleriyle başladı. İsrailli üst düzey yetkililer, İran'da yeni lider seçilen Mücteba Hamaney'e suikast düzenleme tehdidinde bulundu. İsrailli yetkililer, Ali Hamaney'in halefini "yürüyen ölü" ilan ederek yeni bir suikast dalgasının sinyalini verdi.

Giriş Tarihi:
Sıradaki hedef Mücteba Hamaney mi? İsrailli yetkililerden suikast tehdidi: "Yürüyen bir ölü"
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İran Uzmanlar Meclisi, ABD ve İsrail saldırısında ölen Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney'in yeni lider seçildiğini açıkladı.
  • İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, sosyal medya hesabında öldürülen liderlerin arasına Mücteba Hamaney'in fotoğrafını ekleyerek ölüm tehdidinde bulundu.
  • İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Kol Barama radyosuna verdiği demeçte İran'ın yeni lideri için yürüyen bir ölü ifadesini kullandı.
  • İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Ali Hamaney'in ardından göreve gelecek ismin de İsrail tarafından hedef alınacağını belirtti.

İsrailli üst düzey yetkililer, İran'da yeni lider seçilen Mücteba Hamaney'e suikast düzenleme tehdidinde bulundu.

İsrailli yetkililer İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'i suikastla tehdit etti. (Haberin fotoğrafları AA ve sosyal medyadan alınmıştır.)

MÜCTEBA HAMANEY İRAN'IN YENİ LİDERİ OLARAK SEÇİLDİ

İran lideri Ayetullah Hamaney, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Tahran'daki ofisine düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi. İran'da Uzmanlar Meclisi ise ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurdu.

İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana'nın paylaşımı.

İSRAİL'DEN SUİKAST TEHDİDİ

İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran ve Hamas Hareketi'nden İsrail tarafından yapılan suikastlarla öldürülmüş olan lider kadrosunun fotoğraflarını yayımladı. Ohana, Mücteba Hamaney'in resmini de listeye ekleyerek, "Onların yolunda ilerleyenler onların yolunda giderler" ifadelerini yazdı.

İran'da yeni lider seçilen Mücteba Hamaney.

"YÜRÜYEN BİR ÖLÜ"

İsrail'de yerel yayın organlarından Kol Barama radyosuna konuşan İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ise, katıldığı programda İran'ın yeni lideri için "Mücteba Hamaney yürüyen bir ölü."dedi.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Hamaney'in lider olarak henüz seçilmeden önce yaptığı yazılı paylaşımda "Mücteba Hamaney"hakkında suikast tehdidinde bulunmuştu.

Paylaşımında Adraee, "İsrail Ali Hamaney'in ardından gelecek olanın da peşine düşecektir"ifadelerini kullanmıştı.

Dünü ve bugünüyle Mücteba Hamaney... Bakan’ı zindana attıran güç! 7 yıldır kara listede | Oğul değil ‘ağa’

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler