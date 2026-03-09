CANLI YAYIN
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan adli analizlerde, Adem Kılıçcı’nın kan, idrar, saç ve tırnak örneklerinde çeşitli uyuşturucu maddelere rastlandığı, şarkıcı Edis’in testinde ise kokain tespit edildiği öğrenildi.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan Adem Kılıçcı'nın yapılan uyuşturucu testlerinde çeşitli maddelere rastlandığı öğrenildi.

Adli incelemelerde Kılıçcı'nın kan örneğinde esrar etken maddesi THC'nin metaboliti olan THC-COOH tespit edildi. Kan analizinde ayrıca Trazodon adlı ilaç etken maddesine de rastlandı.

İdrar örneğinde ise THC metaboliti (THC-COOH) ile Metamfetamin bulunduğu belirlendi. Aynı örnekte Trazodon maddesinin de yer aldığı kaydedildi.

Saç analizinde THC, Kokain ve kokain metabolitleri olan Benzoilekgonin ile Metilekgonin maddeleri tespit edildi. Tırnak örneklerinde ise THC maddesine rastlandığı bildirildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan testlerde şarkıcı Edis'in uyuşturucu testinin de pozitif çıktığı, analizlerde kokain maddesine rastlandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

