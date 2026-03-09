İBB'deki asrın yolsuzluk davasının ilk duruşması olaylı ve gergin başladı.
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü lideri Ekrem İmamoğlu, suçluluk psikolojisinin verdiği gerginlikle duruşmanın ilk dakikasından salonu karıştırdı.
CHP'Lİ VEKİLLER MAHKEME HEYETİ İLE TARTIŞTI
Salonun izleyici kısmında bulunan CHP'li vekiller mahkemeye heyeti ile tartıştı. Seslerin yükselmesini üzerine duruşmaya ara verildi. Salondaki izleyici kısmı boşaltıldı.
Öte yandan salonun boşaltılmasındaki bir diğer etken ise yine CHP'li vekiller oldu.
CHP Grup Başkenvekili Ali Mahir Başarır, CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal onca uyarıya rağmen salondan görüntü almak istedi.
MAHKEME HEYETİNİN UYARISINA RAĞMEN PAYLAŞTI
CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ise mahkeme heyetinin "Herhangi bir yere görüntü sosyal medyaya ya da farklı bir yere düşerse yargılamayı İZLEYİCİSİZ yapmayı planlıyoruz" uyarısının üstüne İmamoğlu'nun duruşmaya geliş anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
YARGIYI TEHDİT ETTİ
Paylaşımına İmamoğlu'nun CHP'deki paralel genel merkezi olan "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi"ni etiketleyen Torun,"Savunmaya değil, yargılamaya geldik!" diyerek yargıyı tehdit etmeye kalktı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de mahkeme heyetini "Bir emir verdiğinizde bugünkü havaya, düzene değil anayasaya bağlı kalın. Yarın kimin kimi yargılayacağı belli olmaz" diyerek tehdit etti.
SİLİVRİ'DE HIRSIZLIĞI VE YOLSUZLUĞU AKLAMA YARIŞI
Öte yandan CHP'li vekiller İmamoğlu endişesi ve Ekremci ekibin baskısıyla Silivri'de poz verme yarışına girdi. Asrın hırsızlığı ve yolsuzluğunu aklamak için şova soyundu.
Salondaki isimler ise şu şekilde:
Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Mahmut Tanal, Mustafa Sarıgül, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır, Suat Özçağdaş, Turan Taşkın Özer, Fethi Açıkel, Ali Gökçek, Sibel Suiçmez, Sezgin Tanrıkulu, Umut Akdoğan, Bahadır Erdem, Utku Çakırözer, Tolga Sağ, Engin Altay, Seyit Torun, Tahsin Ocaklı, Ahmet Özer, Ercüment Çervatoğlu, Kemal Çebi, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık.
SADIK VEKİLLER GİTMEDİ!
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen vekillerin duruşmaya gelmemesi dikkat çekti.
Parti içinden temas kurduğumuz bir kaynak "Aziz İhsan'ın arkadaşlarını aklamaya gitmeyi midemiz kaldırmaz"dedi.