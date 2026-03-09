



CHP Genel Başkanı Özgür Özel de mahkeme heyetini "Bir emir verdiğinizde bugünkü havaya, düzene değil anayasaya bağlı kalın. Yarın kimin kimi yargılayacağı belli olmaz" diyerek tehdit etti.



SİLİVRİ'DE HIRSIZLIĞI VE YOLSUZLUĞU AKLAMA YARIŞI



Öte yandan CHP'li vekiller İmamoğlu endişesi ve Ekremci ekibin baskısıyla Silivri'de poz verme yarışına girdi. Asrın hırsızlığı ve yolsuzluğunu aklamak için şova soyundu.



Salondaki isimler ise şu şekilde:



Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Mahmut Tanal, Mustafa Sarıgül, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır, Suat Özçağdaş, Turan Taşkın Özer, Fethi Açıkel, Ali Gökçek, Sibel Suiçmez, Sezgin Tanrıkulu, Umut Akdoğan, Bahadır Erdem, Utku Çakırözer, Tolga Sağ, Engin Altay, Seyit Torun, Tahsin Ocaklı, Ahmet Özer, Ercüment Çervatoğlu, Kemal Çebi, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık.