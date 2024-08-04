Fenerbahçe’de Fiorentina ile Amrabat pazarlığı

Fenerbahçe'nin orta saha transferi için gündemine aldığı isimlerden biri olan Faslı futbolcu Sofyan Amrabat için kulübü Fiorentina'nın 20 milyon Euro bonservis talep ettiği öğrenildi. Ancak oyuncunun menajeri Mahmoud El Boustati, yıldız futbolcuyla ilgilenen kulüplere bu rakamı 15 milyon Euro'ya düşüreceğini iletiyor. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle bir görüşme yaptığı ama şu ana kadar resmi bir teklif yapmadığı da gelen haberler arasında. Geçen sezonu kiralık olarak İngiliz kulübü Manchester United'da geçiren tecrübeli futbolcu çıktığı 30 maçta skor üretemedi. Çizme ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan orta saha oyuncusuna güncel verilere göre 22 milyon Euro değer biçiliyor.

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