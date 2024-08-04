Emekliye fark rehberi

TBMM'de kabul edilen yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte en düşük maaş 12.500 TL'ye çıkartıldı. SGK 7 Ağustos'ta maaş farklarının yatırılacağını duyurdu. 3 milyon 703 bin 788 emekli 7 Ağustos'ta 2 bin 500 TL'ye kadar fark ödemesi alacak. Yeni yasa ile ilgili akıllarda kalan soruların cevapları şöyle:



TABAN MAAŞ FARKLARI HERKESE AYNI GÜN MÜ YATACAK?

SGK yasanın yürürlüğe girmesinden sonra farkların 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bu durumda hak sahibi tüm emekliler farklarını aynı gün almış olacak.



YÜZDE 24.73'LÜK TEMMUZ ZAMMI DAHİL EDİLECEK Mİ?

Mevzuata göre aylık fark hesabı şöyle yapılacak: Kök maaş miktarı neyse onun üzerine temmuz emekli zammı olan yüzde 24.73 uygulanacak. Ortaya çıkan tutar üzerine yüzde 4 ek ödeme eklenecek. Bu durumda maaş 12.500 liranın altında kalıyorsa, temmuz ayından itibaren 12.500 TL olarak almaya başlanılacak.



EK ZAM FARKI HESAPLAMASI NASIL OLACAK?

Örneğin emekli kök maaşı 8.250 liraysa, bu rakama yüzde 24.73 Temmuz ayı zammı eklenecek. Böylece maaş 10 bin 290'a çıkacak. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme eklendiğinde maaş 10 bin 701 TL'ye ulaşacak. Temmuz ayında hesaba yatan 10 bin 701 TL olduğu için 7 Ağustos'ta hesaplara yatacak zam farkı ise bin 799 TL olacak. Bir emeklinin temmuz ayındaki maaşı 10 bin TL'nin ne kadar üzerindeyse, 7 Ağustos'ta alacağı zam farkı o kadar düşük olacak. Emekli maaşı 10 bin TL ise 2 bin 500 TL zam farkı alacak.



AYNI MAAŞI ALMAYA DEVAM EDECEK EMEKLİ OLACAK MI?

Başka bir örnekten hareketle bir emeklinin 10.250 TL olan emekli maaşı yüzde 24.73 Temmuz zammı ve yüzde 4'lük ek ödeme hesaplandığında 12 bin 783 TL'ye çıkıyor. En düşük emekli maaşı 12.500 TL olduğu ve söz konusu emeklinin maaşı 12 bin 783 TL'ye çıktığı için fark yatırılmadan aynı maaşı almaya devam edecek.



BÜTÇEYE NE KADAR YÜK GETİRECEK?

En düşük emekli zammının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılması aylık 5.5 milyar TL, altı aylık periyotta ise 33 milyar 200 milyon TL bütçe yük getirmesi hesaplanıyor. 2025 yılı bütçesine etkisi ise Ocak 2025'te gerçekleşecek enflasyon oranı ile hükümetin alacağı karara göre şekillenecek.

EK ZAM FARKI 28 TL GİBİ DÜŞÜK MİKTARDA OLABİLİR Mİ?

10 bin TL maaşı olanlar ek ödemesi hesaplanıp düşüldüğünde kök maaşı 9 bin 615 TL'ye iniyor. Yüzde 24.73'lük Temmuz zammı ve yüzde 4'lük ek ödeme ile birlikte alacağı maaş 12 bin 472 TL'ye ulaşıyor. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olduğu için bu durumda söz konusu emeklinin alacağı zam farkı 28 TL olacak.



FARK ÖDEMESİNDEN KAÇ EMEKLİ FAYDALANACAK?

Yasa düzenlemesi çıkmadan önce 1 milyon 142 bin emeklinin maaşı 10 bin TL'nin altında bulunuyordu. Kök maaşı 12.500 TL'nin altında kalan emekli sayısı 3 milyon 703 bin 788'e yükselmişti. Böylece 2 milyon 561 bin emeklinin kök maaşı 12 bin 500 TL'nin altında kaldı.



YENİ FARK DÜZENLEMESİ KÖK MAAŞI ETKİLEYECEK Mİ?

En düşük emekli aylığının 10.000 liradan 12.500 lira çıkarılması kök maaşın artmasına etki etmeyecek. Kök maaşı sadece temmuz ayında emeklilere yapılan yüzde 24.73'lük arttırmış olacak. Ocak 2025''te yapılacak emekli zammı en düşük maaş olan12.500 lira üzerinden değil, kök maaş üzerinde yapılacak.