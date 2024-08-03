Fenerbahçe’den Guido Rodriguez’e 15 milyon euro!

Fenerbahçe bir yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynayacağı maça odaklanırken, diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in, listesinde bulunan orta saha Guido Rodriguez için yaptığı teklifin detaylarına TAKVIM ulaştı.

3 YILLIK TEKLİF SUNULDU

Sarı-Lacivertli kurmaylar, son olarak İspanya Ligi'nde Real Betis formasını terleten ve şu anda bonservisi elinde olan Arjantinli yıldıza resmi teklif yaptı. Kanarya, 30 yaşındaki Tangocu'ya yıllık 5 milyon Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme önerdi. Ancak; Tangocu'nun ise yıllık 7 milyon Euro maaş ve 4 yıllık kontrat istediği öğrenildi. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe hem sözleşme süresi hem de yıllık kazanç açısından oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

SON KARARI BEKLENİYOR

Kariyerinde daha önce America, Club Tijuana, River Plate, Defensa ekiplerinde görev alan Rodriguez'e en iyi teklifin Fenerbahçe'den olduğu ve oyuncunun durumunun kısa süre içinde netleşeceği belirlendi. 1.85 boyunda olan ve 20 milyon Euro güncel değeri olan Rodriguez, kariyerinde 372 maçta 27 gol attı ve 6 da asist üretti.



WEST HAM TEKLİF YAPTI

Guido Rodriguez için İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın da devreye girdiği iddia edildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; yıldız futbolcu kendisine gelen tüm teklifleri değerlendirecek ve bir karar verecek.

3 GOLE ETKİ ETTİ

Guido Rodriguez, geçen sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıktı. 2 gole imza atarken, 1 de asist kaydetti.