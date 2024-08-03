Beşiktaş, Süper Kupa öncesi moral depoladı

Beşiktaş, Süper Kupa'da bugün Galatasaray'la Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Siyah-Beyazlılar taktik idmanında Galatasaray derbisinin provasını yaptı. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez, Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ile Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Siyah-Beyazlı takıma moral ziyaretinde bulundu. Başkan Arat ve beraberindekiler, teknik ekip ve futbolcular ile kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

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