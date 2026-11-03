Galatasaray devler sahnesinde: Yeni av Stuttgart! Okan Buruk'tan stoper ve sol bek kararı
Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 4. hafta maçında sahasında Stuttgart ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda hedef, sahadan galip ayrılarak puanını 6'ya yükseltmek. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte maça dair yaşanan son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...
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STUTTGART FENERBAHÇE'YE YENİLDİ
Stuttgart, UEFA organizasyonlarında sadece 1 kez Türk takımına rakip oldu.
Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Almanya ekibi, söz konusu müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı.
ALMAN EKİPLERİNE KARŞI SON 9 İÇ SAHA MAÇINI KAZANAMADI
Galatasaray, Avrupa kupalarında Almanya takımlarına evinde çıktığı son 9 müsabakadan galibiyet alamadı.
UEFA organizasyonlarında Almanya temsilcilerine karşı son galibiyetini 4 Kasım 1992 tarihinde Eintracht Frankfurt'a karşı 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 9 maçta 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
ALMAN TAKIMLARIYLA SON 7 RANDEVUYU KAZANAMADI
Sarı-kırmızılı ekip, Almanya temsilcileriyle yaptığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemedi.
Alman takımlarına karşı son galibiyetini 2013'te 3-2'lik skorla Schalke 04 karşısında yaşayan Galatasaray, sonraki süreçte çıktığı 7 mücadelede 6 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.
Galatasaray, Alman takımlarıyla yaptığı son 4 maçtan mağlup ayrıldı.
ALMAN TEMSİLCİLERİNE KARŞI 34. MAÇINI OYNAYACAK
Galatasaray, Stuttgart ile oynayacağı karşılaşmayla Almanya takımlarına karşı Avrupa kupalarında 34. maçına çıkacak.
Almanya temsilcileriyle ilk olarak 9 Eylül 1964 tarihinde Kupa Galipleri Kupası'nda Magdeburg ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki bu müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Galatasaray, bu karşılaşmayla başlayan süreçte Almanya ekipleriyle oynadığı 33 maçta 7 galibiyet, 13'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 34 kez ağları sarsarken, 56 golü kalesinde gördü.
SON 33 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 8 GALİBİYET
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 33 müsabakada 8 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşaması ve ileri turlarında geride kalan karşılaşmalarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 yenilgi yaşadı.
SANE VE İLKAY STUTTGART'I YAKINDAN TANIYOR
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan ile Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, daha önce Stuttgart'a karşı birçok kez forma giydi.
İlkay Gündoğan, daha önce Nürnberg ve Borussia Dortmund formalarıyla Stuttgart'a karşı 6 Bundesliga ve 1 Almanya Kupası karşılaşmasına çıktı. İlkay'ın takımları, bu karşılaşmalardan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. 36 yaşındaki oyuncu, söz konusu 7 maçta 1 kez ağları sarstı.
Daha önce Schalke 04 ve Bayern Münih formalarını terleten Leroy Sane ise Bundesliga'da 14 kez Stuttgart karşısında mücadele etti. Sane'nin takımları bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 2'şer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. 30 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
EN AZ GOL YİYEN EKİPLER ARASINDA
Almanya ekibi Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor.
İlk 3 maçta kalesinde 2 gol gören Stuttgart, bu alanda İngiltere ekibi Arsenal ve Hollanda temsilcisi PSV ile zirveyi paylaşıyor.
GÖZLER BATRAKOV'DA OLACAK
Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, gösterdiği performansla son haftalarda sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.
Çıktığı son 5 resmi maçta 3 kez ağları sarsan 21 yaşındaki oyuncu, skor katkısının yanı sıra isabetli paslarıyla ve hücumu yönlendirmesiyle de taraftarların beğenisini kazandı.
DEMIROVIC EN GOLCÜLER ARASINDA
Stuttgart'ın Bosna Hersekli futbolcusu Ermedin Demirovic, Şampiyonlar Ligi'nin en golcü oyuncuları arasında yer alıyor.
Organizasyonun ilk 3 maçında 4 kez ağları sarsan Demirovic, bu alanda dörder gol atan Bayern Münihli Harry Kane, Manchester Cityli Erling Haaland, Borussia Dortmundlu Serhou Guirassy, Sporting oyuncusu Luis Suarez ve Club Brugge'ün futbolcusu Nicolo Tresoldi ile zirveyi paylaşıyor.
OSIMHEN TAKIMI SIRTLIYOR
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı.
Sezon başından beri Trendyol Süper Lig'de 8 ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıkan Osimhen, toplamda 10 müsabakada görev aldı. Nijeryalı yıldız, bu karşılaşmalarda 9'u lig ve 1'i Avrupa'da olmak üzere toplamda 10 gol kaydetti.
Osimhen, 10 resmi müsabakada 10 kez fileleri havalandırarak maç başına 1 gol atma başarısı gösterdi.
ALMAN EKİBİ BUNDESLIGA'DA 11. SIRADA
Stuttgart, Bundesliga'nın 8. haftasını 11. sırada tamamladı.
Son olarak Bayer Leverkusen'i deplasmanda 4-2 yenen Stuttgart, ligde sezon başından beri 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayarak 9 puana ulaştı.
Almanya ekibi, geride kalan 8 maçta 14 kez rakip ağları sarsarken, 15 gol yedi.
4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Son mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı karşılaşmalarda sırasıyla Gençlerbirliği'ni 1-0, Lille'i 4-2, Fenerbahçe'yi 2-1 ve TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 yendi.
STUTTGART'IN 7 PUANI VAR
Ligdeki ilk iki maçında Norveç ekibi Viking'i 3-1 ve Slovakya takımı Slovan Bratislava'yı da 3-0 mağlup eden Stuttgart ise son maçında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
ASLAN 3 PUANDA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki maçında Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 ve İspanya devi Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray, üçüncü haftada ise Fransa ekibi Lille'i 4-2 yendi.
ALMAN TEMSİLCİSİNDE EKSİKLER
Stuttgart'ta maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Sakatlıkları bulunan Alman orta saha Angelo Stiller, Slovak kanat Leo Sauer ve Alman savunma oyuncusu Josha Vagnoman, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
GALATASARAY TAM KADRO
Galatasaray, statü gereği oynayamayacak futbolcuların dışında Stuttgart karşısında tam kadro sahaya çıkacak.
Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte sadece UEFA'ya bildirilen kadroda yer alamayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği forma giyemeyecek.
STUTTGART'IN MUHTEMEL 11'İ
Stuttgart: Seimen; Jaquez, Chabot, Hendriks; Leweling, Prömel, Atakan Karazor; El Khannouss, Deniz Undav, Führich; Demirovic
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.
ASLAN DEVLER LİGİ SAHNESİNDE
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımını konuk edecek.
RAMS Park'taki maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.
Maç TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanacak.