Çalıkuşu'nun usta oyuncusu Aydan Şener'i yasa boğan kayıp: "Hiç unutamayacağım seni meleğim"
Türk televizyon tarihinin unutulmaz isimlerinden, Çalıkuşu dizisinin Feride'si Aydan Şener, sosyal medya hesabından yaptığı acı paylaşımla takipçilerini üzdü. Hayvan sevgisiyle tanınan ve vaktinin çoğunu evinde can dostlarıyla geçiren 63 yaşındaki usta oyuncu, uzun yıllardır hayatını paylaştığı köpeği Deyzi'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Türk televizyon tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Aydan Şener, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini üzdü.
CAN DOSTUNA ACI VEDA
Hayvanlara olan sevgisiyle bilinen ünlü oyuncu, uzun yıllardır hayatını paylaştığı köpeği Deyzi'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Can dostunun kaybıyla büyük üzüntü yaşayan Şener, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Deyzi'ye veda etti.
"ÇOK ÖZLEYECEĞİM HİÇ UNUTAMAYACAĞIM"
63 yaşındaki oyuncu, köpeği Deyzi'ye duyduğu sevgiyi ve yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:
"Güle güle kuzum.. Bana yaşattığın bütün güzellikler için çok teşekkür ederim.. Çok özleyeceğim, hiç unutamayacağım seni canım meleğim Deyzi"
Şener'in can dostuna yazdığı duygusal veda mesajı, sosyal medyada da gündem oldu.
SARIYER'DE SAKİN BİR HAYAT SÜRDÜRÜYOR
Öte yandan Aydan Şener, geçtiğimiz dönemde İstanbul Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülenmiş, basın mensuplarıyla yaptığı sohbette günlük yaşamına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Sarıyer'de sakin bir hayat sürdüğünü belirten oyuncu, zamanının büyük bölümünü evinde geçirdiğini ve hayvanlarıyla ilgilendiğini anlatmıştı.
"HAYVANLARIM VAR, ONLARLA İLGİLENİYORUM" DEMİŞTİ
Şener, günlük rutinini şu sözlerle ifade etmişti:
"Geç uyanıyorum, kahve telefon faslı... Evdeyim genelde, bir şeyler seyrediyorum. Hayvanlarım var, onlarla ilgileniyorum."
GÜZELLİK SIRRINI DA AÇIKLAMIŞTI
1981 yılında Türkiye Güzeli seçilen Aydan Şener, yıllara meydan okuyan görünümüyle de sık sık adından söz ettiriyor.
Daha önce basın mensuplarının estetikle ilgili sorularını yanıtlayan oyuncu, bugüne kadar estetik operasyon geçirmediğini belirterek, "Estetik yok ancak yaptırabilirim belki ilerleyen zamanda. Şu an için ufak dokunuşlarım ile ilerliyorum" demişti.
Güzelliğinin sırrını da paylaşan Şener, "Özellikle çok kendimle uğraşan birisi değilim, yemeye içmeye dikkat ediyorum, yürüyüşler yapıyorum ve cilt bakımıma özen gösteriyorum" ifadelerini kullanmıştı.
ÇALIKUŞU'NUN FERİDE'Sİ OLARAK HAFIZALARA KAZINDI
1 Mart 1963'te Kilis'te dünyaya gelen Aydan Şener, henüz bir yaşındayken ailesiyle birlikte Bursa'ya taşındı. Eğitimini Bursa'da tamamlayan Şener, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi ve aynı yıl Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.
Kısa süre mankenlik yaptıktan sonra 1983 yılında Küçük Ağa dizisiyle oyunculuğa adım attı.
Asıl çıkışını ise 1986 yılında Kenan Kalav ile başrollerini paylaştığı Çalıkuşu dizisinde canlandırdığı Feride karakteriyle yaptı.
TÜRK TELEVİZYONLARININ SEVİLEN OYUNCULARI ARASINDA
Yıllar içerisinde Samanyolu, Fatih-Harbiye, Yeniden Doğmak ve Yürek Çıkmazı gibi pek çok yapımda rol alan Şener, Türk televizyonlarının sevilen oyuncuları arasında yer aldı.
Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen ünlü oyuncunun, 1991 yılında boşandığı Ayhan Akbin ile evliliğinden Ecem adında bir kızı bulunuyor.