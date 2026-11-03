Sarıyer'de sakin bir hayat sürdüğünü belirten oyuncu, zamanının büyük bölümünü evinde geçirdiğini ve hayvanlarıyla ilgilendiğini anlatmıştı.

Öte yandan Aydan Şener, geçtiğimiz dönemde İstanbul Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülenmiş, basın mensuplarıyla yaptığı sohbette günlük yaşamına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

"Geç uyanıyorum, kahve telefon faslı... Evdeyim genelde, bir şeyler seyrediyorum. Hayvanlarım var, onlarla ilgileniyorum."

GÜZELLİK SIRRINI DA AÇIKLAMIŞTI

1981 yılında Türkiye Güzeli seçilen Aydan Şener, yıllara meydan okuyan görünümüyle de sık sık adından söz ettiriyor.

Daha önce basın mensuplarının estetikle ilgili sorularını yanıtlayan oyuncu, bugüne kadar estetik operasyon geçirmediğini belirterek, "Estetik yok ancak yaptırabilirim belki ilerleyen zamanda. Şu an için ufak dokunuşlarım ile ilerliyorum" demişti.

Güzelliğinin sırrını da paylaşan Şener, "Özellikle çok kendimle uğraşan birisi değilim, yemeye içmeye dikkat ediyorum, yürüyüşler yapıyorum ve cilt bakımıma özen gösteriyorum" ifadelerini kullanmıştı.