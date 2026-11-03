Güvenlik kameraları ve dijital kayıtlarla ilgili iddialar dikkat çekti. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

YAPAY ZEKA İLE GÖRÜNTÜ MÜ MANİPÜLE EDİLDİ?

Ancak suç duyurusuna konu olan iddialar bunlarla sınırlı değil.

Tuğberk Yağız Gülter'i çeken bu kamera kayıtlarının bulunduğu flash belleği olaydan birkaç hafta sonra teslim ettiği ileri sürüldü. Daha da dikkat çekici olansa bu teslimden önce yapıldığı iddia edilen yapay zeka aramalarıydı.

"Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi, geçmiş kamera kayıtlarına ulaşılabilir mi?" gibi aramaların Tuğberk Yağız Gülter tarafından yapıldığı öne sürülüyor.