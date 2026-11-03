Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında suç duyurusu! Yapay zeka aramaları dikkat çekti
Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni iddialar gündeme geldi. Güllü’nün ablasının avukatları, oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında delilleri yok etme veya karartma iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Güvenlik kameralarına erişim yetkisi, görüntülerin bulunduğu flaş belleğin teslim edilme süreci, yapay zeka aramaları ve nişanlısının telefon sinyallerine ilişkin iddialar soruşturma dosyasına taşındı.
Geçtiğimiz yıl eylül ayında Yalova'da yaşanan trajik ölümün ardından başlatılan yeni soruşturma, şüphe oklarını Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'e çevirdi.
Güllü'nün ablasının avukatları bu kez oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında suç duyurusunda bulundu. Güllü'nün oğlu hakkında delilleri yok etme veya karartma iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
KAMERA SİSTEMİNE SADECE O İKİSİ ERİŞEBİLİYORDU
İddialara göre, Güllü ölümünden kısa bir süre önce evine güvenlik kameraları taktırmıştı ancak olay anında bu kameraların bazıları çalışmıyordu. Sisteme erişim yetkisi ise yalnızca Güllü ve oğlu Tuğberk'te bulunuyordu.
Üstelik ünlü şarkıcının yatak odası kapısında şifreli bir güvenlik sistemi yer alıyordu.
GÜLLÜ'NÜN OĞLU EVE NASIL GİRDİĞİNİ ANLATTI
Dosyadaki bir diğer çarpıcı ayrıntı da Güllü'nün öldüğü gün yaşananlarla ilgili. Tuğberk Yağız Gülter, annesinin ölümünün ardından eve girebilmek için komşusunun terasını kullanmış, merdivenle pencereye ulaşmıştı.
Hakkındaki suçlamaları reddeden ve kapı şifresini bilmediğini söyleyen Gülter, o gün yaşananları atv Haber'e böyle anlatmıştı: "Benim bir şekilde eve girmem lazım çünkü taziyemiz başlayacak. Karşı komşumuzu uyandırarak onun evine girdik, terasına çıktım. Terastan sonra bir merdiveni cama dayadım. İki kademeli cam düşünün, iki camlı... İlk kademesini yumrukla, ikinci kademesini taşla kırdım."
YAPAY ZEKA İLE GÖRÜNTÜ MÜ MANİPÜLE EDİLDİ?
Ancak suç duyurusuna konu olan iddialar bunlarla sınırlı değil.
Tuğberk Yağız Gülter'i çeken bu kamera kayıtlarının bulunduğu flash belleği olaydan birkaç hafta sonra teslim ettiği ileri sürüldü. Daha da dikkat çekici olansa bu teslimden önce yapıldığı iddia edilen yapay zeka aramalarıydı.
"Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi, geçmiş kamera kayıtlarına ulaşılabilir mi?" gibi aramaların Tuğberk Yağız Gülter tarafından yapıldığı öne sürülüyor.
NİŞANLISININ TELEFONU O SABAH YALOVA'DAN SİNYAL VERDİ!
Suç duyurusunda yer alan bir diğer konu da telefon sinyalleriyle ilgili. Tuğberk Yağız Gülter'in nişanlısının telefonunun Güllü'nün ölümünden önceki sabah Yalova'dan sinyal verdiği iddia edildi.