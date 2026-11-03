Rum liderden EOKA’ya skandal övgü: Kanlı geçmişi çocuklara anlatacak

Rum lider, EOKA'yı yalnızca tarihî anmaların konusu olarak görmediğini de ortaya koydu. Örgüt mensuplarının faaliyetlerini bugünkü siyasi çabalarıyla ilişkilendiren Hristodulidis, EOKA'nın kendileri için hâlâ yön gösterici olduğunu ifade etti.

SARAYDA TERÖR ÖRGÜTÜNE ÖVGÜ

Hristodulidis, "Çocuklarımıza EOKA'nın mücadelesini anlatmakla yükümlüyüz" dedi. Bu sorumluluğun devlete ait olduğunu belirten Rum lider, çocuklara örgütün geçmişinin öğretilmesinin Kıbrıs'ta çözüm arayışlarına zarar verebileceği yönündeki görüşleri de reddetti.

EOKA mensuplarının yalnızca yıl dönümlerinde hatırlanmasının yeterli olmayacağını savunan Hristodulidis, örgüte bağlılığın günlük siyasi tutumlara da yansıtılması gerektiğini söyledi. Böylece Kıbrıs Türklerini hedef alan saldırıların sorumlusu örgütü, çocuklara aktarılacak bir örnek olarak sundu.

MAVİ VATAN GÜNDEMİNİN ORTASINDA DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Rum liderin açıklamaları, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları ve Türkiye'nin Mavi Vatan yaklaşımı çerçevesinde savunduğu hakların gündemde olduğu bir döneme rastladı.

Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı 20 Ekim'de oy birliğiyle onaylamıştı. Meclis, mutabakatın onaylanmasını reddeden 2020 tarihli kararını da kaldırmıştı. Hristodulidis'in EOKA'yı yücelten sözleri, bu gelişmeden iki hafta sonra geldi.

Millî Savunma Bakanlığı ise 22 Ekim'de yaptığı açıklamada mutabakatın Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunmasına katkı sağladığını vurgulamış, üçüncü tarafların tek taraflı değerlendirmelerinin anlaşmanın hukuki geçerliliğini ortadan kaldıramayacağını bildirmişti. Bölgedeki diplomatik tartışmalar sürerken Rum liderin EOKA mirasını güncel siyasi hedefleriyle ilişkilendirmesi, açıklamalarının dikkat çeken yönünü oluşturdu.

ÖVGÜYLE PERDELENEMEYEN KANLI GEÇMİŞ

Hristodulidis'in çocuklara örnek gösterdiği EOKA, Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını amaçlayan Enosis hedefi doğrultusunda silahlı faaliyetler yürüttü. Örgütün saldırılarında Kıbrıs Türkü siviller de katledildi.

EOKA, 1956'da Baf'ta Abdullah Alparslan'ı öldürdü. 12 Temmuz 1958'de ise Sinde olarak bilinen İnönü köyünden ayrılan Türklerin konvoyuna düzenlenen saldırıda beş Kıbrıs Türkü hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Ertesi gün Atlılar köyünde hayvanlarını otlatan üç Türk öldürüldü. Aynı dönemde Türk işçilere ve köylülere yönelik başka saldırılar da gerçekleştirildi.

KADINLAR VE ÇOCUKLAR TOPLU MEZARLARA GÖMÜLDÜ

EOKA'nın ardından Enosis hedefini sürdüren EOKA-B'nin adı da Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlarla anıldı. Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da 14 Ağustos 1974'te kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 126 Kıbrıs Türkü öldürülerek toplu mezarlara gömüldü. Anadolu Ajansının haberinde, katliamların Rum asker ve polisi ile EOKA mensuplarınca gerçekleştirildiği aktarıldı.

TİKA'nın Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi için paylaştığı bilgilere göre öldürülenlerden 29'u, köylerin ilkokulunda eğitim gören öğrencilerdi. Rum lider bugün EOKA'nın geçmişini çocuklara anlatmayı savunurken, aynı kanlı geçmişin kurbanı olan çocukların hatıraları bu müzede yaşatılıyor.

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