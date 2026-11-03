İmamoğlu davasında ruhsat için çek iddiası: Vermeseydik ruhsat alamazdık

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının üçüncü duruşmasının ikinci oturumuna devam edildi. Duruşmada dinlenen mimar Sefer Kocabaş, Capacity AVM'nin otoparkına ilişkin talepleri ve sonrasında kesildiğini öğrendiği para cezasını anlattı. DAP Yapı firmasında genel koordinatör olarak görev yapan Uğur Kemal Gökbulut da Nişantaşı Koru Projesi'nin ruhsat ve iskân işlemleri için istendiğini belirttiği paraya ilişkin beyanda bulundu.

"HAYIR İŞİ" DENİLEREK BEŞ ÇEK İSTENDİ

Gökbulut'un iddianamede yer alan ifadesine göre, dönemin Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Engin Polat'ın yönlendirmesiyle toplam tutarı 2 milyon 950 bin TL olan beş çek verildi.

Ruhsat sürecinde yapılan görüşmeleri anlatan Gökbulut, çeklerin teslim edildiği kişileri görmediklerini ve tanımadıklarını söyledi. Gökbulut, duruşmada şu ifadeleri kullandı:

"2020 yılı civarında projenin ruhsatı için Resul Emrah Şahan'ı ziyaret ettim. Emrah Başkan, Engin Polat Başkanı (Şişli Belediye Başkan Yardımcısı) görevlendirdi. Engin Polat Bey'le ruhsat çalışmalarımızı yaptık. Ruhsat çalışmalarımızda bir hayır işi olduğunu söyledi. Ben Ziya Bey'e (DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz) ilettim efendim. Ziya Bey de hayır işi olarak gördü ve 5 adet çeki Engin Polat Bey'in yönlendirdiği insanlara verdirtildi. Biz o insanların hiçbirini görmedik, tanımıyoruz. Bir hayır projesi için, bir proje için istediğini söylediler. Onu vererek de ruhsat aldık yani. Eğer vermeseydik ruhsat alamazdık"

MAHKEME BAŞKANINDAN "GÖNÜLLÜ HAYIR" SORGUSU

Gökbulut'un ruhsat alınmasını çeklerin verilmesine bağlayan sözleri üzerine mahkeme başkanı, "Gönüllü olan bir hayır gibi durmuyor" değerlendirmesinde bulundu. Gökbulut, bu ifadeye "Evet" yanıtını verdi.

Tanık Gökbulut, beş çeke ilişkin anlatımında ayrıca, "Dönemin Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Engin Polat, ruhsat çalışmalarımızda bir hayır işi olduğunu söyledi. 5 adet çek Engin Polat beyin yönlendirdiği insanlara verdirtildi. Onu vererek de ruhsat aldık. Eğer vermeseydik ruhsat alamazdık" dedi.

RUHSATLI VE İSKÂNLI AVM'YE OTOPARK DAYATMASI İDDİASI

Duruşmada dinlenen mimar Sefer Kocabaş ise iddianamede yer alan, Capacity AVM sahiplerinin otoparkın ruhsat işlemleri için rüşvet vermeye zorlandığı ve müştekilerin talepleri kabul etmemesi üzerine alışveriş merkezine para cezası kesildiği iddiaları hakkında bildiklerini anlattı.

AVM'nin avukatlarının teknik danışmanlık talebi üzerine dosyayı incelediğini belirten Kocabaş, binanın 2004 yılında ruhsat, 2007 yılında iskân aldığını söyledi. Kocabaş, 2017 öncesindeki bölümlerde yapılan değişiklikler için de yapı kayıt belgesi bulunduğunu ifade etti:

"Capacity AVM'nin avukatları belediyeyle bir problemleri olduğunu, teknik bazı konularda kendilerine danışmanlık yapıp yapamayacağımı sordular. Ben de yapabilirim dedim. Sonra konuyu bana ilettiler. Bir otopark mevzusu var. Ruhsat alamadıklarını ve belediye tarafından otoparkın işletilmesiyle ilgili bir taleplerinin olduğunu söylediler. Bu talep doğrultusunda dosyayı ben inceledim. 2004 yılında ruhsat almış, 2007 yılında iskan almış. Yani ruhsatlı ve iskanlı bir bina. 2017 öncesine ait olan bölümlerde yaptıkları değişikliklerle ilgili de yapı kayıt belgesi almışlar."

ÜÇ GÖRÜŞMENİN ARDINDAN BAŞKA BİR İSME YÖNLENDİRİLDİLER

Kocabaş, danışmanlık kapsamında avukatlar Serdar İplikçioğlu ve Mehmet Hasım İplikçioğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'le üç kez görüştüklerini anlattı. Bu görüşmelerin ardından Süleyman Atik isimli kişiyle görüşmelerinin istendiğini belirten Kocabaş, süreci şöyle aktardı:

"Bu konuyla ilgili Avukat Serdar İplikçioğlu, Avukat Mehmet Hasım İplikçioğlu ve ben danışmanlık kapsamında Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz Bey'le üç defa görüştük. Görüşmeler sonrasında da bizim Süleyman Atik isimli bir şahısla görüşmemizi istediler. Maslak 42 denilen bir yerde onunla da buluştuk."

"ÇOK PARA KAZANDI" GEREKÇESİYLE OTOPARKI İSTEDİLER

Kocabaş'ın anlatımına göre, görüşmede AVM'nin Bakırköy halkından çok para kazandığı öne sürülerek otoparkın işletilmesi talep edildi. Avukatların talepleri reddettiğini belirten Kocabaş, daha sonra AVM'ye yüksek tutarlı para cezası kesildiğini öğrendiğini söyledi:

"İlk önce denildi ki biz bu otoparkı biz işleteceğiz. Capacity Alışveriş Merkezi Bakırköy halkından çok para kazandı. Bundan sonra otoparkı işleterek Bakırköy halkına da hizmet etsinler dediler. Bunu Avukat Serdar İplikçioğlu reddetti. Daha sonraki konuşmalarda da Mehmet İplikçioğlu gelen taleplerin tamamını reddetti. Sonrasında da zabıt tutulmuş, 172 milyon ya da 197 milyon ceza kesildiğini öğrendim"

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