Berat Albayrak “Burası Çok Önemli”de yazdı: “Türkiye’nin nükleere sahip olması şarttır” (Foto: Takvim foto arşivi)

65 YILLIK RÜYAYI KİTABINDA ANLATMIŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerinde bulunan Berat Albayrak, "Burası Çok Önemli" adlı kitabının "65 Yıllık Rüya: Nükleer Enerji" bölümünde, Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğunu ve bakanlığı döneminde yürütülen çalışmaları anlatmıştı.

Albayrak, Türkiye'nin Adnan Menderes döneminde, 1956'da başlayan nükleer yolculuğunun engellendiğini, ertelendiğini ve ciddi bir dirençle karşılaştığını savunmuştu. Dünyanın yaklaşık 70 yıldır bu projeleri hayata geçirdiğini belirterek şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Yıllardır herkese 'helal' olan bir teknoloji Türkiye'ye 'haram' deniliyorsa, orada bir yanlışlık var demektir ve bu konuda durup düşünmek gerekir."

GÜVENLİK TARTIŞMALARINA METZAMOR ÖRNEĞİ

Albayrak, güvenlik endişesiyle nükleer santrallere karşı eylem yapan çevrelere yönelik eleştirilerinde Ermenistan'daki Metzamor Santrali'ni örnek göstermişti.

Kitabında santralin 1977 yılında yapılan eski nesil teknolojiye sahip olduğunu ve teknik ömrünü 2005'te tamamlamasına rağmen faal tutulduğunu ifade etmişti. Türkiye sınırına yalnızca 16 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirttiği tesisin bölge ve dünya için büyük tehdit oluşturduğunu savunarak, aynı çevrelerin bu santrale karşı neden eylem yapmadığını sormuştu.

"SADECE İZLEYİCİ KONUMUNA DÜŞÜREMEYİZ"

Nükleer enerjiye ilişkin kararlılığını "Farklı lobiler ne söylerse söylesin, Türkiye'nin nükleere sahip olması şarttır." sözleriyle vurgulayan Albayrak, bakanlığı döneminde taviz vermeden projelerin önünü açtıklarını ve Akkuyu'da yükselen inşaatı gururla izlediklerini belirtmişti.

Fransa'nın elektrik üretimindeki nükleer payını da örnek gösteren Albayrak, kitabında bu oranı yüzde 80'e yakın olarak aktarmıştı. Bu değerlendirmesinin ardından, "Bunları göz ardı ederek, ülkemizi popülist söylemlerle, böylesine önemli bir teknolojide sadece izleyici konumuna düşüremeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

1970'LERDEN TEMEL ATMA TÖRENİNE UZANAN SÜREÇ

Albayrak, Akkuyu projesinin 1970'lerde gündeme geldiğini, ancak birçok engel nedeniyle askıda kaldığını ve yapılamadığını anlatmıştı. Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu arazisinin nükleer santral için uygunluğunun 1974'te kabul edildiğini, uzun yılların ardından 2010'da Türkiye ile Rusya arasında santralin inşası için imzaların atıldığını belirtmişti.

Bakanlığı dönemindeki çalışmaları ise şu sözlerle aktarmıştı:

"Biz mevzuat ve organizasyonel altyapıyı oluşturup süreci hızlandırdık. Hukuki hazırlıkları, gerekli onayları ve bürokratik süreçleri ivedilikle bitirdik."

Albayrak, Haziran 2017'de elektrik üretim lisansının verilmesini ve kitapta "Ekim 2017'de inşaat izninin çıkarılması" olarak ifade ettiği aşamayı, görev döneminde kaydedilen önemli gelişmeler arasında göstermişti. Bu adımlarla projenin önünün açıldığını ve inşaatın başlamasının önünde onlarca yıldır duran engellerin kaldırıldığını belirtmişti.

Nisan 2018'de iki ülkenin devlet başkanlarının katılımıyla birinci güç ünitesinin temel atma töreninin yapıldığını hatırlatan Albayrak, bu aşamayı "65 yıllık rüya gerçeğe dönüştü" sözleriyle anlatmıştı.

GELECEK NESİLLERE UZANAN ENERJİ YATIRIMI

Albayrak, kitabında santralin 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacağını, yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacağını belirtmişti.

O dönemde yatırım bedelini 20 milyar dolar olarak aktardığı projeyi, Cumhuriyet tarihi boyunca gerçekleştirilen en büyük proje olarak nitelendirmişti. Ekonomisi ve sanayisi büyüyen Türkiye açısından yatırımın önemini vurgulayarak, santralin gelecek nesillerin enerji ihtiyacının karşılanmasına da katkı sağlayacağını ifade etmişti.

Albayrak, kitabında dönemin üretim beklentisini "İnşallah 2023 yılında da elektrik üretimi başlayacak." sözleriyle paylaşmıştı. Akkuyu'ya ilişkin son açıklamada ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, santralin elektriğinin 2027'den itibaren Türkiye'nin enerji sisteminde kullanılmasının hedeflendiğini bildirdi.

REAKTÖRDE GERÇEK YAKIT ÖNCESİ PROVA

Akkuyu'da işletmeye hazırlık çalışmalarında, Haziran 2026'da önemli bir aşama geride bırakıldı. Birinci güç ünitesinin reaktör basınç kabına 163 temsili yakıt demeti yerleştirildi.

Nükleer Düzenleme Kurumu gözetiminde gerçekleştirilen işlem, gerçek yakıt yüklemesinin provası niteliğindeydi. Gerçek yakıt demetleriyle aynı tasarım, ağırlık ve boyuta sahip olan temsili demetler nükleer malzeme içermiyordu. Bu çalışmayla tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleri ile yapısal dayanıklılığı sınandı.