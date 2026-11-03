Muhittin Böcek davasında 30 milyonluk baskı iddiası: “Oy vermiyorsun, o halde destek olacaksın”
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasında iş insanları, hak edişlerini alabilmek için para, iskan işlemlerini tamamlayabilmek için daire ve dükkan vermek zorunda kaldıklarını savundu. Seçim desteği talebinden evlilik gerekçesiyle istenildiği belirtilen 30 milyon liraya kadar çok sayıda iddianın gündeme geldiği davada, 9 iş insanının daha yargılamaya dahil edilmesiyle sanık sayısı 50’ye çıktı.
Belediyeden alacağını tahsil etmek isteyen iş insanına milyonlarca liralık seçim desteği talebi, tamamlanan binaya iskan almak isteyen müteahhide daire şartı… Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in de yargılandığı davada sanıkların anlatımları, belediye işlemleri üzerinden kurulduğu öne sürülen para ve taşınmaz ilişkilerini yeniden gündeme taşıdı.
Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinin Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda gördüğü duruşmada, bu dosyadan tutuklu bulunan Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek hazır bulundu. Mahkeme heyeti, ek iddianameyle dosyaya dahil edilen sanıkları dinledi.
SEÇİM DESTEĞİ TALEBİNİ HAK EDİŞ SÖZÜ İZLEDİ
Hakkında "rüşvet verme" suçlaması yöneltilen iş insanı Yusuf Y., yerel seçimler döneminde kendisinden önce 25 milyon lira istendiğini, daha sonra 8,5 milyon lira üzerinde anlaşıldığını ileri sürdü. Parayı bağış olarak vermediğini savunan Yusuf Y., talebin belediyedeki hak ediş ödemeleriyle ilişkilendirildiğini söyledi:
"Yerel seçimler döneminde Muhittin Böcek bana, "Zaten sen oy vermiyorsun, o halde destek olacaksın" dedi. Mustafa Gökhan Böcek ise ofisime geldi. Önce seçim desteği olarak 25 milyon lira istedi. Ben 8,5 milyon liraya razı oldum. "Sen parayı gönder, sonrasında ben sana hak ediş ödemesi yaptırtacağım. Belediyede iş yapıyorsun, seçim var, katkıda bulunmak zorundasın" dedi. Yani bu parayı kendi irademle, bağış anlamında vermedim. Vermek zorunda kaldım"
Yusuf Y., Gökhan Böcek'e boşanma aşamasında olduğu dönemde ayrıca 30 milyon lira verdiğini belirtti. Bu talebi de gönüllü karşılamadığını savunarak şöyle konuştu:
"Gökhan yanıma geldi ve 30 milyon liraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Eski eşi Zeynep Kerimoğlu ile ayrılmıştı, şu anki eşi Zuhal Böcek ile evlenmesi gerektiğini söyledi. Şu anki eşi hamileydi. Ben de verdim. Ama bu parayı da gönüllü vermedim"
BİNA TAMAMLANDI, İSKAN İÇİN DAİRE İSTENDİ İDDİASI
İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Hakan I., tamamladıkları binanın iskan işlemleri için aylarca beklediklerini anlattı. Muhittin Böcek'e verilmek üzere kendilerinden bir daire istendiğini öne süren Hakan I., tapu devrinin ardından iskan alabildiklerini savundu:
"Biz 2016 yılında iskan için Konyaaltı Belediyesi'ne başvuru yaptık. Bize, 'Bekleyin' dendi. Aylarca bekledik. Bir süre sonra 1 dairenin Muhittin Böcek'e verilmesi gerektiği söylendi. Biz bu durumun olamayacağını söyledik ama bu daireyi mecburiyetten zorla verdik. Bina tamamen bitmişti, o halde dahi iskanı 2017 yılının Şubat ayında verdiler. İsmail E.'ye tapu devri yaptık, sonrasında iskanı alabildik. Biz bu projeyi zor şartlar altında tamamladık"
İnşaat mühendisi Mehmet Akif K. de evraklarını eksiksiz teslim etmelerine rağmen iskan sürecinde daire talebiyle karşılaştıklarını ileri sürdü. Tuncay S.'nin Muhittin Böcek'e verilmek üzere daire istediğini belirten Mehmet Akif K., şunları söyledi:
"Daha önce suçtan zarar gören olarak ifade verdim. İnşaatını tamamladığımız inşaat için Konyaaltı Belediyesi'nden iskan ruhsatı istedik. Tüm iletişimimiz Tuncay S. ile gerçekleşti. Biz iskan karşılığı daireyi Muhittin Böcek için verdik. İskan süreci aslında zor bir süreç, biz tüm evrakımızı eksiksiz teslim ettik"
"5 DÜKKANDAN 4'ÜNÜ MUHİTTİN BÖCEK'E, 1 TANESİNİ KENDİNE İSTEDİ"
Ek iddianamede rüşvet verme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltilen Sezgin K., Kepez ilçesindeki kentsel dönüşüm projesinde yaşadıklarını anlattı.
Belediyenin eski genel sekreter yardımcısı Serkan T.'nin kendisinden beş dükkan istediğini öne süren Sezgin K., Muhittin Böcek ile para konusunda doğrudan görüşmediğini savundu:
"Kentsel dönüşüm olarak ilan edilen Kepez ilçesi Güneş Mahallesinde yer alan toptancı halinin karşısındaki alanı ihale karşılığı aldım ve inşaatım başladı. İşlerimde aksama vardı. Serkan T., dükkan istedi. 5 dükkandan 4'ünü Muhittin Böcek'e, 1 tanesini kendine istedi. Daire satışlarımız yavaşlamaya başlamıştı.
Muhittin Böcek ile parasal anlamda hiç görüşmedim, bu görüşmeleri Serkan ile yaptık. Serkan beni Muhittin Böcek ile baş başa bile bırakmadı. 8 bin sayfa hak edişimiz olduğunu kanıtlayabilirim. Takdir almam gerekirken şu anda buradayım. Cezaevine girdim. Kötü koşullarda kaldım. Mağduriyetim gerçektir. İnşaat yaptığımız alan 10 yıldır ihaleye çıkıyordu kimse almıyordu. Ben riske girdim ve aldım"
MAĞDUR OLARAK DİNLENEN 9 İŞ İNSANI SANIK OLDU
Davanın önceki duruşmasında, "suçtan zarar gören" sıfatıyla dinlenen 9 iş insanı ile dosyanın mevcut tutuksuz sanıklarından Serkan T. hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının bunun üzerine hazırladığı 24 sayfalık ek iddianame mahkemece kabul edildi.
Ek iddianamede Yusuf Y., Hakan I., Mehmet Akif K., Sezgin K., Mehmet Salih A., Demir D., İbrahim T., Fikret B. ve Muvaffak E.'nin rüşvet verme suçundan cezalandırılması istendi. Sezgin K. ile Mehmet Salih A.'ya ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlaması yöneltildi.
Serkan T. hakkında ise yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap suçundan ceza talep edildi. Zaten sanık olan Serkan T. dışındaki 9 kişinin dosyaya eklenmesiyle yargılananların sayısı 41'den 50'ye yükseldi.
İş insanlarının bir bölümü para ve taşınmazları baskı altında verdiklerini savunurken savcılık, bazı eylemlerde icbar suretiyle irtikap suçunun gerektirdiği baskı unsurunun oluşmadığı değerlendirmesinde bulundu. Bu kişiler hakkında rüşvet verme suçundan ceza istendi. Serkan T.'ye ilişkin eylemde ise baskı unsurunun bulunduğu değerlendirilerek irtikap suçuna yardım suçlaması yöneltildi.
"İSKANLARIMI ZATEN ALAMADIM" SAVUNMASI
Ruhsat işlemleri karşılığında rüşvet verdiği iddiasını reddeden İbrahim T., kendisine iftira atıldığını savundu. İnşaatlarının iskanlarını alamadığını söyleyen İbrahim T., şu ifadeleri kullandı:
"Bana iftira atılıyor. Suçlamaları kabul etmiyorum. Antalya'da inşaat yapıyorum. Tuncay K. o dönemde belediyede memurdu. Altıntaş'ta 3 projem vardı. Birisini Tuncay K.'nin eşi Özlem Yıldız K. çizdi. Ben inşaatlarımın iskanlarını zaten alamadım. Tuncay K. duruşma arasında yanıma geldi. Ağlayarak özür diledi. Benim gerçekten bir suçum yok"
26 EYLEM, 702 SAYFALIK İDDİANAME
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın da aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında 702 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.
Tespit edilen 26 eylemin değerlendirildiği iddianamede; icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlamalarına yer verildi.
Muhittin Böcek'in icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından cezalandırılması talep edildi. Mustafa Gökhan Böcek hakkında ise irtikap suçuna yardım, mal varlığı değerlerini aklama, nüfuz ticareti ve haksız mal edinmeye yardım suçlamaları yöneltildi; "suçu meslek edinen kişi" hükümlerinin uygulanması istendi.
İlker Arslan hakkında mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme; Zuhal Böcek ile Zeynep Kerimoğlu hakkında ise mal varlığı değerlerini aklama suçundan ceza talep edildi.
MİLYONLARCA LİRA VE TAŞINMAZLAR İÇİN MÜSADERE TALEBİ
İddianamede, el konulan yaklaşık 170 milyon 83 bin liralık nakit ve mevduatın yanı sıra 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, bir lüks marka saat ve bir cep telefonunun müsaderesi istendi. El koyma kararı verilen taşınır ve taşınmazların toplam değerinin 258 milyon 600 bin lira olduğu belirtildi.
Duruşmaya katılmayan iki sanık hakkında zorla getirme kararı veren mahkeme, sanık Demir D. hakkında yakalama emri çıkardı. Gelmeyen sanıkların ifadelerinin alınamaması nedeniyle duruşma ertelendi.