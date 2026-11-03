Belediyeden alacağını tahsil etmek isteyen iş insanına milyonlarca liralık seçim desteği talebi, tamamlanan binaya iskan almak isteyen müteahhide daire şartı… Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in de yargılandığı davada sanıkların anlatımları, belediye işlemleri üzerinden kurulduğu öne sürülen para ve taşınmaz ilişkilerini yeniden gündeme taşıdı.

Muhittin Böcek davasında iskan karşılığı daire iddiası! İş insanları talepleri anlattı. (Foto: Takvim foto arşivi)

SEÇİM DESTEĞİ TALEBİNİ HAK EDİŞ SÖZÜ İZLEDİ

Hakkında "rüşvet verme" suçlaması yöneltilen iş insanı Yusuf Y., yerel seçimler döneminde kendisinden önce 25 milyon lira istendiğini, daha sonra 8,5 milyon lira üzerinde anlaşıldığını ileri sürdü. Parayı bağış olarak vermediğini savunan Yusuf Y., talebin belediyedeki hak ediş ödemeleriyle ilişkilendirildiğini söyledi:

"Yerel seçimler döneminde Muhittin Böcek bana, "Zaten sen oy vermiyorsun, o halde destek olacaksın" dedi. Mustafa Gökhan Böcek ise ofisime geldi. Önce seçim desteği olarak 25 milyon lira istedi. Ben 8,5 milyon liraya razı oldum. "Sen parayı gönder, sonrasında ben sana hak ediş ödemesi yaptırtacağım. Belediyede iş yapıyorsun, seçim var, katkıda bulunmak zorundasın" dedi. Yani bu parayı kendi irademle, bağış anlamında vermedim. Vermek zorunda kaldım"

Yusuf Y., Gökhan Böcek'e boşanma aşamasında olduğu dönemde ayrıca 30 milyon lira verdiğini belirtti. Bu talebi de gönüllü karşılamadığını savunarak şöyle konuştu:

"Gökhan yanıma geldi ve 30 milyon liraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Eski eşi Zeynep Kerimoğlu ile ayrılmıştı, şu anki eşi Zuhal Böcek ile evlenmesi gerektiğini söyledi. Şu anki eşi hamileydi. Ben de verdim. Ama bu parayı da gönüllü vermedim"