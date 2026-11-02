Alanyaspor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, ardından Erzurumspor'u 3-1, Ankaragücü'nü ise 2-1 mağlup etti.



Belözoğlu'nun öğrencileri, Sivasspor karşısında 2-1 yenilerek bu dönemdeki ilk ve tek mağlubiyetini yaşadı.



Sarı-lacivertliler, sezonun son haftasında Kayserispor'u 2-1 yenerek ligi galibiyetle tamamladı.



İLK 8 MAÇINDA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ



Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, ilk sekiz lig karşılaşmasında mağlubiyet yaşamadı.



Bu süreçte altı galibiyet ve iki beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, 20 puan topladı.



Fenerbahçe, söz konusu sekiz maçta rakip fileleri 15 kez havalandırırken kalesinde 7 gol gördü.



Bu performans, sarı-lacivertli takımın şampiyonluk yarışını sezonun son iki haftasına taşımasında önemli rol oynadı.



SİVASSPOR MAĞLUBİYETİ ŞAMPİYONLUK YARIŞINI ETKİLEDİ



Fenerbahçe, Belözoğlu yönetimindeki tek yenilgisini 11 Mayıs 2021'de Sivasspor karşısında yaşadı.



Ligin 41. haftasında sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, liderlik fırsatını değerlendiremedi.



Sivasspor'a galibiyeti Olarenwaju Kayode ve Hakan Arslan'ın golleri getirirken Fenerbahçe'nin tek golünü Papiss Cisse kaydetti.



Bu mağlubiyetin ardından Fenerbahçe, son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray'ın iki puan gerisinde üçüncü sırada girdi.



DEPLASMANDA MAĞLUBİYET YAŞAMADI



Emre Belözoğlu'nun 2021 yılındaki Fenerbahçe performansında deplasman sonuçları da öne çıktı.



Sarı-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde çıktıkları beş deplasman maçında üç galibiyet ve iki beraberlik elde etti.



Başakşehir, Ankaragücü ve Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe; Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor ile berabere kaldı.



Kadıköy'deki beş karşılaşmada ise dört galibiyet ve bir mağlubiyet yaşandı.



