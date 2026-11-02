Fenerbahçe'de flaş gelişme: Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlandı! Conceiçao olmadı
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Sergio Conceiçao ile yapılan görüşmelerde pürüz çıktı. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı. İşte detaylar ve Belözoğlu'nun ilk Fenerbahçe dönemi karnesi...
İsmail Kartal'ın ardından yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden Sergio Conceiçao ile yürütülen görüşmelerde anlaşmazlık yaşanırken, teknik direktör arayışında rota yeniden yerli isimlere çevrildi.
CONCEIÇAO İLE GÖRÜŞMELERDE PÜRÜZ ÇIKTI
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Sergio Conceiçao'nun sözleşme şartlarına ilişkin taleplerini değiştirdiği ve maaş beklentisini yükselttiği belirtildi.
Portekizli çalıştırıcıyla yapılan görüşmelerde yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertli yönetimin yerli teknik direktör seçeneklerini yeniden değerlendirmeye aldığı ifade edildi.
EMRE BELÖZOĞLU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertli kulüpte daha önce futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan Belözoğlu'nun yeniden Fenerbahçe'nin başına geçeceği belirtildi.
Belözoğlu, Kasımpaşa'nın Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmanın ardından Fenerbahçe teknik direktörlüğüne ilişkin soruyu yanıtlamıştı.
Fenerbahçe'nin kendisi için önemine değinen Belözoğlu, "Ben Fenerbahçe'nin en zor, mutlu ve hüzünlü dönemlerini yaşamış eski bir sporcusuyum. Fenerbahçe herkesin orada olmak istediği bir yer. Benim için de Fenerbahçe'nin yeri her zaman ayrı olacak." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe'de görev almanın kendisi için ne anlama geldiğini de açıklayan Belözoğlu, "Fenerbahçe'de göreve talip olmayı yakışıksız bir durum olarak görüyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, o göreve layık görülünür. Yöneticiler bir tavır gösterip size inandığını gösterir. O zaman bazı şeyler gelişmelidir." demişti.
Belözoğlu, aynı açıklamasında mevcut görevine odaklandığını belirterek, "Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim. Oyuncularıma, kulübüme karşı haksızlık etmekten korkarım." sözleriyle Kasımpaşa'ya karşı sorumluluğunun altını çizmişti.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN FENERBAHÇE KARNESİ
Fenerbahçe'de 2020-2021 sezonunun son bölümünde takımın başına geçen Emre Belözoğlu, kısa süren teknik adamlık döneminde dikkat çeken bir puan ortalaması yakaladı.
Erol Bulut'un ayrılığının ardından 25 Mart 2021'de görevi devralan Belözoğlu, sarı-lacivertli ekibi Süper Lig'de 10 karşılaşmada yönetti.
Fenerbahçe, deneyimli futbol adamının yönetiminde 23 puan toplarken sezonu 82 puanla üçüncü sırada tamamladı.
10 MAÇTA 7 GALİBİYET
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk karşılaşmada Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler daha sonra Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalırken Gaziantep FK'yi 3-1, Başakşehir'i 2-1 ve Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.
Alanyaspor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, ardından Erzurumspor'u 3-1, Ankaragücü'nü ise 2-1 mağlup etti.
Belözoğlu'nun öğrencileri, Sivasspor karşısında 2-1 yenilerek bu dönemdeki ilk ve tek mağlubiyetini yaşadı.
Sarı-lacivertliler, sezonun son haftasında Kayserispor'u 2-1 yenerek ligi galibiyetle tamamladı.
İLK 8 MAÇINDA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ
Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, ilk sekiz lig karşılaşmasında mağlubiyet yaşamadı.
Bu süreçte altı galibiyet ve iki beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, 20 puan topladı.
Fenerbahçe, söz konusu sekiz maçta rakip fileleri 15 kez havalandırırken kalesinde 7 gol gördü.
Bu performans, sarı-lacivertli takımın şampiyonluk yarışını sezonun son iki haftasına taşımasında önemli rol oynadı.
SİVASSPOR MAĞLUBİYETİ ŞAMPİYONLUK YARIŞINI ETKİLEDİ
Fenerbahçe, Belözoğlu yönetimindeki tek yenilgisini 11 Mayıs 2021'de Sivasspor karşısında yaşadı.
Ligin 41. haftasında sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, liderlik fırsatını değerlendiremedi.
Sivasspor'a galibiyeti Olarenwaju Kayode ve Hakan Arslan'ın golleri getirirken Fenerbahçe'nin tek golünü Papiss Cisse kaydetti.
Bu mağlubiyetin ardından Fenerbahçe, son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray'ın iki puan gerisinde üçüncü sırada girdi.
DEPLASMANDA MAĞLUBİYET YAŞAMADI
Emre Belözoğlu'nun 2021 yılındaki Fenerbahçe performansında deplasman sonuçları da öne çıktı.
Sarı-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde çıktıkları beş deplasman maçında üç galibiyet ve iki beraberlik elde etti.
Başakşehir, Ankaragücü ve Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe; Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor ile berabere kaldı.
Kadıköy'deki beş karşılaşmada ise dört galibiyet ve bir mağlubiyet yaşandı.
18 GOL ATTI, 10 GOL YEDİ
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun yönettiği 10 karşılaşmada toplam 18 gol kaydetti.
Sarı-lacivertli takımın kalesinde gördüğü gol sayısı ise 10 oldu.
Maç başına 1,8 gol ortalaması yakalayan Fenerbahçe, savunmada iki karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.
Belözoğlu, bu dönemdeki 10 maçta da ağırlıklı olarak 4-1-4-1 dizilişini tercih etti.
SEZONU ÜÇÜNCÜ SIRADA TAMAMLADI
Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunun son haftasında Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmesine rağmen şampiyonluk yarışını üçüncü sırada tamamladı.
Sezonu Beşiktaş ve Galatasaray 84'er, Fenerbahçe ise 82 puanla bitirdi.
Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında 10 maçta 2,30 puan ortalaması yakalayarak görev dönemini tamamladı.
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