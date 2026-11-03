Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup Toplantısı'na Mekke Anlaşması'na neden ʺevetʺ diyeceklerini açıkladı (Foto: AA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Mekke tezkeresine evet oyu vereceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu neden evet diyeceklerini partisinin TBMM Grup Toplantısında şu sözlerle anlattı:

Kılıçdaroğlu ʺBüyük resmi görmeyen, yeni dünya düzenini görmeyen bizi anlayamazʺ dedi (Foto: AA)





YENİ VE DEM'E "BÜYÜK RESMİ GÖRÜN" ÇAĞRISI: DIŞ POLİTİKA MİLLİ OLMAK ZORUNDADIR



Mekke Anlaşması'na şerh koyan YENİ Parti ve DEM'e "Büyük resmi görün" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Büyük resmi görmeden, yeni dünya düzenini görmeden ve bu yeni dünya düzeni içinde Türkiye'nin etkili bir devlet olması gerektiğini düşünmeyen bizi anlayamaz. Dış politika milli olmak zorundadır. Dış politikada iktidar-muhalefet olmaz. Dış politikada Türkiye'nin çıkarları esas alınır" diye konuştu.