Kılıçdaroğlu Mekke Anlaşması'na neden "evet" dediğini açıkladı! YENİ ve DEM'e çağrı... "Türkiye bölgesel güç olmak zorundadır"
Daha önce "Suriye'de ne işimiz var?" gibi çıkışlarla hafızalara kazınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mekke Anlaşması'na neden "evet" diyeceklerini açıkladı. Türkiye'nin bölgesel güç olmak zorunda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, YENİ Parti ve DEM'e de "Büyük resmi görün" çağrısında bulundu. CHP lideri, Yemenli yetkililerle görüştüğünü ve onlara "Mekke Antlaşması için Türkiye oraya geliyorsa o bölgede barışı sağlamak için geliyordur bundan emin olun" dediğini anlattı.
Mehmetçik'e kutsal topraklarda görev yapmanın önünü açacak olan tarihi Mekke Anlaşması komisyondan sonra TBMM Genel Kurulu'na geliyor.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ortak savunma mekanizmasının hukuki temelini oluşturan 16 maddelik anlaşmanın TBMM'den geçmesiyle daha kapsamlı boyuta ulaşacağı öngörülüyor.
Cumhur İttifakı, kutsal toprakların savunulmasının Türk milleti açısından tarihsel ve manevi bir sorumluluk olduğunu vurguluyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Mekke tezkeresine evet oyu vereceklerini açıkladı.
Kılıçdaroğlu neden evet diyeceklerini partisinin TBMM Grup Toplantısında şu sözlerle anlattı:
"Bazen diyorlar ya, 'Mekke Antlaşması'na niye evet diyorsunuz?' Bölgenin dominant gücü ya Türkiye olacak ya da başka bir ülke. Bölgedeki ayrılan egemen güçleri görüyorsunuz. Oradaki boşluğu da görüyorsunuz. O boşluk içerisinde Türkiye gücünü göstermek zorundadır. Çabasını göstermek zorundadır. Endişemiz neydi? İran'dı. Acaba İran'la bir yakınlaşma, bir ayrışma olabilir mi diye? İran'la da sorun olmayınca evet. Bu bölgede Türkiye dominant bir güç olmak zorundadır. Güçlü olmak zorundadır. Terör olayının bitmesiyle beraber iki büyük gücün emperyal gücün Orta Doğu'dan çekilmesiyle beraber ortaya çıkan bir boşluk var. Kim dolduracak burayı? Kültürümüz aynı. inançlarımız aynı. Farklı mezheplerden olsa da aynı kültürü yaşıyoruz. Aynı bölgedeyiz. Aynı yerdeyiz. Akrabalık ilişkilerimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir bölgesel güç olmak zorundadır."
YENİ VE DEM'E "BÜYÜK RESMİ GÖRÜN" ÇAĞRISI: DIŞ POLİTİKA MİLLİ OLMAK ZORUNDADIR
Mekke Anlaşması'na şerh koyan YENİ Parti ve DEM'e "Büyük resmi görün" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Büyük resmi görmeden, yeni dünya düzenini görmeden ve bu yeni dünya düzeni içinde Türkiye'nin etkili bir devlet olması gerektiğini düşünmeyen bizi anlayamaz. Dış politika milli olmak zorundadır. Dış politikada iktidar-muhalefet olmaz. Dış politikada Türkiye'nin çıkarları esas alınır" diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU: YEMENLİ YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜM
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Yemenli yetkililerle görüştüğünü ve onlara "Mekke Antlaşması için Türkiye oraya geliyorsa o bölgede barışı sağlamak için geliyordur bundan emin olun" dediğini anlattı.
Türkiye'nin bölgeye huzuru sağlamak için geldiğini söyledi.