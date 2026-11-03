Motokuryeler için yeni dönem başlıyor. Yemek, market ve evrak teslimatı yapan sürücüler için SRC Kurye Belgesi zorunluluğu 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

Motokuryeler için yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor (Foto: Takvim Foto Arşiv)

KURYELER KAYIT ALTINA ALINACAK

İzmir Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Batuhan Bursalı, A Haber'de yaptığı açıklamada SRC Kurye Belgesi ile sektörde çalışanların kayıt altına alınacağını söyledi.

Belgenin hem kuryelik mesleği hem de kullanılan motosikletle ilgili resmî bir belge olduğunu ifade eden Bursalı, uygulama sayesinde kuryelerin devlet tarafından incelenebileceğini ve takip edilebileceğini belirtti.

Bursalı, yeni sistemin vatandaş açısından da önemli bir değişiklik getireceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"SRC Kurye belgemiz; mesleğimizle ve motosikletimizle alakalı kurum tarafından verilen bir belgedir. Artık kapınıza kim geldi, bu meslek kiminle yapılıyor kayda alınmış olacak. Devlet tarafından inceleniyor ve takip ediliyor olacak. Bu çalışmalar sayesinde kapınıza gelen kuryeyi tanıyor olabileceksiniz ve resmî belgeli olduğu için bu mesleği yaptığı kanaatine varabileceksiniz."