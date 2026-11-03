Motokuryeler için geri sayım başladı! SRC Kurye Belgesi olmayan yola çıkamayacak
Motokuryeler için 1 Ocak’ta yeni dönem başlıyor. SRC Kurye Belgesi zorunluluğuyla birlikte sektörde kurallar baştan aşağı değişecek. Peki belgeyi kimler alabilecek, başvuruda hangi şartlar aranacak ve belgesiz çalışan kuryeleri ne bekliyor? İşte yeni dönemin detayları...
Motokuryeler için yeni dönem başlıyor. Yemek, market ve evrak teslimatı yapan sürücüler için SRC Kurye Belgesi zorunluluğu 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.
Yeni düzenlemeyle birlikte kuryeler kayıt altına alınırken, gerekli belgeyi almadan faaliyet gösteren sürücüler ile ilgili işletmelere cezai işlem uygulanacak.Motokuryelikte SRC belgesi dönemi
A Haber'e konuşan İzmir Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Batuhan Bursalı, düzenlemenin ardından her motosiklet sahibinin kuryelik yapamayacağını belirterek, "Artık kapınıza gelen kuryeyi tanıyor olacaksınız" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının motokurye taşımacılığına yönelik düzenlemesi kapsamında yemek, market ve evrak teslimatı gerçekleştiren sürücülerin SRC Kurye Belgesi alması zorunlu hale gelecek.
Düzenlemeyle sektörde kayıt dışılığın önüne geçilmesi, mesleki standartların oluşturulması ve trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.
KURYELER KAYIT ALTINA ALINACAK
İzmir Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Batuhan Bursalı, A Haber'de yaptığı açıklamada SRC Kurye Belgesi ile sektörde çalışanların kayıt altına alınacağını söyledi.
Belgenin hem kuryelik mesleği hem de kullanılan motosikletle ilgili resmî bir belge olduğunu ifade eden Bursalı, uygulama sayesinde kuryelerin devlet tarafından incelenebileceğini ve takip edilebileceğini belirtti.
Bursalı, yeni sistemin vatandaş açısından da önemli bir değişiklik getireceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"SRC Kurye belgemiz; mesleğimizle ve motosikletimizle alakalı kurum tarafından verilen bir belgedir. Artık kapınıza kim geldi, bu meslek kiminle yapılıyor kayda alınmış olacak. Devlet tarafından inceleniyor ve takip ediliyor olacak. Bu çalışmalar sayesinde kapınıza gelen kuryeyi tanıyor olabileceksiniz ve resmî belgeli olduğu için bu mesleği yaptığı kanaatine varabileceksiniz."
ARTIK HER MOTOSİKLET SAHİBİ KURYELİK YAPAMAYACAK
SRC Kurye Belgesi şartının mesleğe girişte yeni bir kriter oluşturacağını belirten Bursalı, motosikleti bulunan herkesin doğrudan kuryelik yapamayacağını söyledi.
Bursalı, "Yani artık her motosikleti olan piyasada kuryelik yapamayacak, bu belgeyi alması gerekecek. Bu belgeyi de sadece bu mesleği yapan kişiler alabiliyor olacak" dedi.
SRC KURYE BELGESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Bursalı'nın verdiği bilgiye göre SRC Kurye Belgesi zorunluluğu 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Uygulamanın başlamasının ardından yaklaşık 15 günlük ek süre tanınabileceği de belirtildi.
Yeni dönemde trafik kontrollerinde SRC Kurye Belgesi de denetlenecek.
Bursalı, "Artık trafikte polislerimiz durdurduğunda, ehliyet ruhsat sorduğu gibi SRC belgesini de kontrol ediyor olacak" ifadelerini kullandı.
SRC KURYE BELGESİ NEREDEN ALINACAK?
Belgenin SRC kurumlarından alınabileceğini belirten Bursalı, başvuru süreci ve gerekli işlemler konusunda bilgi almak isteyen kuryelerin bulundukları bölgelerdeki dernek ve federasyonlara başvurabileceğini söyledi.
BAŞVURU İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?
Bursalı'nın açıklamasına göre SRC Kurye Belgesi başvurusu sırasında kişinin daha önce kuryelik yaptığını gösteren evraklar ile adli sicil kaydı istenecek.
Adli sicil kaydında yüz kızartıcı suç bulunan kişilerin kuryelik yapamayacağını ifade eden Bursalı, gerekli belgelerin hazırlanmasının ardından adayların 6 ila 24 saatlik bir programa tabi tutulacağını belirtti.
EĞİTİMİN ARDINDAN SINAVA GİRİLECEK
Başvuru şartlarını tamamlayan adaylar eğitim sürecinin ardından Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sınava girecek.
Bursalı süreci şöyle anlattı:
"Belgeler hazırlanıp 6 saatten 24 saatlik bir programa tabi tutulacaklar. Burada sınav eğitimi alacaklar, daha sonrasında da Millî Eğitim Bakanlığı onaylı bir sınava girecekler. Sınavı geçtikten sonra belgesini almış olacaklar."
BELGESİZ KURYELİĞE CEZA UYGULANACAK
SRC Kurye Belgesi zorunluluğuna uymayanlar için yaptırımlar da devreye girecek. Bursalı, ilk aşamada trafik cezası uygulanacağını, ihlalin tekrarlanması halinde ise cezaların ağırlaştırılacağını ifade etti.
Motosikletin kuryeler açısından geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Bursalı, aracın bağlanması ya da trafikten menedilmesi halinde sürücünün mesleğini yapamayacağını belirtti.
Bursalı, yeni döneme ilişkin, "Bu mesleği yapmak istiyorsak bu belgeyi almak zorundayız" ifadelerini kullandı.