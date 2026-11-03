Emeklilerin ocak zammı için yol yarılandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek 2026'nın ikinci 6 yarısına ilişkin enflasyon verilerinin dördüncüsü belli oldu. Zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden temmuz enflasyonu yüzde 1.78, ağustos enflasyonu yüzde 1.84, eylül enflasyonu yüzde 1.84 olarak gerçekleşmişti.

Geriye 4 veri daha kaldı. Bu veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Geçtiğimiz ay açıklanan yeni Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28.4 olarak yer aldı. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9.04 olabileceğini ortaya koydu.

Emeklilerinin ocak artışını gösterecek dördüncü enflasyon verisi belli oldu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, ekim enflasyonu da yüzde 2.58 çıktı.

OVP'deki enflasyon tahminine göre en düşük emekli maaşı 25 bin 681 liraya çıkacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?



Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.04 zam yansıtılabilecek. Kök aylıklara uygulanacak bu artışın taban aylığa da yansıtılması halinde, emeklilerde en düşük ödeme 25 bin 681 liraya çıkacak.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistler 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 29.63 olarak tahmin etti. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.08'i bulabilecek. En düşük emekli maaş ödemesi de bu tahmine göre 25 bin 926 liraya ulaşabilecek.