Emekliye ocak zammında en kritik 4. veri! Ekim enflasyonu geldi hesap değişti: Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışını gösterecek dördüncü enflasyon verisi belli oldu. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8.29 artış oluştu. Bu rakamla beraber en düşük emekli maaşı 23.552 liradan 25.504 liraya çıkacak. Peki, masadaki diğer senaryolar ne? Takvim.com.tr yeni emekli maaşlarını kuruşu kuruşuna hesapladı.
Emeklilerin ocak zammı için yol yarılandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek 2026'nın ikinci 6 yarısına ilişkin enflasyon verilerinin dördüncüsü belli oldu.
Zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden temmuz enflasyonu yüzde 1.78, ağustos enflasyonu yüzde 1.84, eylül enflasyonu yüzde 1.84 olarak gerçekleşmişti.
Ekim ayı enflasyonu yüzde 2,58 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, ekim enflasyonu da yüzde 2.58 çıktı.
4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8.29 artış oluştu.
Geriye 4 veri daha kaldı.
Bu veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Geçtiğimiz ay açıklanan yeni Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28.4 olarak yer aldı. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9.04 olabileceğini ortaya koydu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.04 zam yansıtılabilecek. Kök aylıklara uygulanacak bu artışın taban aylığa da yansıtılması halinde, emeklilerde en düşük ödeme 25 bin 681 liraya çıkacak.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistler 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 29.63 olarak tahmin etti. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.08'i bulabilecek. En düşük emekli maaş ödemesi de bu tahmine göre 25 bin 926 liraya ulaşabilecek.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29.64 oldu. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.08 zam alabileceği anlamına geliyor. Bu orana göre taban aylık 25 bin 928 liraya yükselebilecek.
Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 30.06 olarak gerçekleşti.
YÜZDE 30.06'YA GÖRE EN DÜŞÜK MAAŞ 26 BİN LİRAYI AŞACAK
Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.45 olarak bekleniyor. Bu tahmine göre en düşük maaş SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 26 bin 13 lirayı bulabilecek.