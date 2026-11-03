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Emekliye ocak zammında en kritik 4. veri! Ekim enflasyonu geldi hesap değişti: Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışını gösterecek dördüncü enflasyon verisi belli oldu. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8.29 artış oluştu. Bu rakamla beraber en düşük emekli maaşı 23.552 liradan 25.504 liraya çıkacak. Peki, masadaki diğer senaryolar ne? Takvim.com.tr yeni emekli maaşlarını kuruşu kuruşuna hesapladı.

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Emekliye ocak zammında en kritik 4. veri! Ekim enflasyonu geldi hesap değişti: Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Emeklilerin ocak zammı için yol yarılandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek 2026'nın ikinci 6 yarısına ilişkin enflasyon verilerinin dördüncüsü belli oldu.

Zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden temmuz enflasyonu yüzde 1.78, ağustos enflasyonu yüzde 1.84, eylül enflasyonu yüzde 1.84 olarak gerçekleşmişti.

Emeklilerinin ocak artışını gösterecek dördüncü enflasyon verisi belli oldu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Emeklilerinin ocak artışını gösterecek dördüncü enflasyon verisi belli oldu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)


Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, ekim enflasyonu da yüzde 2.58 çıktı.

Video Oynatma İkonu Ekim ayı enflasyonu yüzde 2,58 oldu

4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8.29 artış oluştu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT MAAŞ
% 8.29 ZAMLI
23.552
25.504
24.000
25.990
25.000
27.073
26.000
28.155
27.000
29.238
28.000
30.321
29.000
31.404
30.000
32.487
31.000
33.570
32.000
34.653
33.000
35.736
34.000
36.819
35.000
37.902
36.000
38.984
37.000
40.067
38.000
41.150
39.000
42.233
40.000
43.316
41.000
44.399
42.000
45.482
43.000
46.565
44.000
47.648
45.000
48.731
46.000
49.813
47.000
50.896
48.000
51.979
49.000
53.062
50.000
54.145
51.000
55.228
52.000
56.311
53.000
57.394
54.000
58.477
55.000
59.560
56.000
60.642
57.000
61.725
58.000
62.808
59.000
63.891
60.000
64.974
61.000
66.057
62.000
67.140
63.000
68.223
64.000
69.306
65.000
70.389
66.000
71.471
67.000
72.554
68.000
73.637
69.000
74.720
70.000
75.803
71.000
76.886
72.000
77.969
73.000
79.052
74.000
80.135
75.000
81.218
76.000
82.300
77.000
83.383
78.000
84.466
79.000
85.549
80.000
86.632
81.000
87.715
82.000
88.798
83.000
89.881
84.000
90.964
85.000
92.047
86.000
93.129
87.000
94.212
88.000
95.295
89.000
96.378
90.000
97.461
91.000
98.544
92.000
99.627
93.000
100.710
94.000
101.793
95.000
102.876
96.000
103.958
97.000
105.041
98.000
106.124
99.000
107.207

Geriye 4 veri daha kaldı.

Bu veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Geçtiğimiz ay açıklanan yeni Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28.4 olarak yer aldı. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9.04 olabileceğini ortaya koydu.

OVP'deki enflasyon tahminine göre en düşük emekli maaşı 25 bin 681 liraya çıkacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)OVP'deki enflasyon tahminine göre en düşük emekli maaşı 25 bin 681 liraya çıkacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.04 zam yansıtılabilecek. Kök aylıklara uygulanacak bu artışın taban aylığa da yansıtılması halinde, emeklilerde en düşük ödeme 25 bin 681 liraya çıkacak.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistler 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 29.63 olarak tahmin etti. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.08'i bulabilecek. En düşük emekli maaş ödemesi de bu tahmine göre 25 bin 926 liraya ulaşabilecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.08 zam alırsa en düşük aylık 25 bin 928 lira olacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.08 zam alırsa en düşük aylık 25 bin 928 lira olacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29.64 oldu. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.08 zam alabileceği anlamına geliyor. Bu orana göre taban aylık 25 bin 928 liraya yükselebilecek.

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 30.06 olarak gerçekleşti.

Emekliye ocak zammında en kritik 4. veri! Ekim enflasyonu geldi hesap değişti: Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar-5


YÜZDE 30.06'YA GÖRE EN DÜŞÜK MAAŞ 26 BİN LİRAYI AŞACAK

Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.45 olarak bekleniyor. Bu tahmine göre en düşük maaş SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 26 bin 13 lirayı bulabilecek.

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Ahmet Zeren
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