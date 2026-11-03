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Trump’tan İsrail’e 4 milyar dolarlık kesinti kararı: Paraya fren, başbakanlığa göz kırptı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’e yıllık 4 milyar dolarlık mali desteğin yıl sonunda durdurulması konusunda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile anlaştığını söyledi. Trump, ihtiyaç duyması hâlinde İsrail’e yardım etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

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Trump’tan İsrail’e 4 milyar dolarlık kesinti kararı: Paraya fren, başbakanlığa göz kırptı

ABD'de ara seçimler için oy verme işlemleri başlarken Fox News'un "Fox and Friends" programına konuşan Başkan Donald Trump, İsrail'e sağlanan mali destek, İran ve Washington'ın Orta Doğu politikası hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump’tan İsrail’e 4 milyar dolarlık kesinti kararı: Paraya fren, başbakanlığa göz kırptı-2

NETANYAHU İLE AYLAR ÖNCE ANLAŞTIK

Trump, Washington'ın İsrail'e her yıl sağladığı yaklaşık 4 milyar dolarlık desteği sonlandıracağını belirterek bu konuda Netanyahu ile aylar önce anlaşmaya vardıklarını ifade etti. Düzenli mali desteğin bu yılın ardından duracağını söyleyen Trump, ihtiyaç hâlinde İsrail'e yardım edeceklerini kaydetti.

Trump’tan İsrail’e 4 milyar dolarlık kesinti kararı: Paraya fren, başbakanlığa göz kırptı-3

"BİZ BÜYÜĞÜZ, ONLAR KÜÇÜK"

İsrail'in bölgedeki rolüne de değinen Trump, "Orta Doğu'da bir yardımcımız var. İsrail. Biz büyüğüz, onlar küçük." ifadelerini kullandı.

ABD'nin bölgedeki askerî gücünü vurgulayan Trump, "Orta Doğu'yu kontrol ediyoruz. Muazzam bir gücümüz var." dedi.

Trump’tan İsrail’e 4 milyar dolarlık kesinti kararı: Paraya fren, başbakanlığa göz kırptı-4

İRAN'A TEHDİT: "ÖLDÜRMEK ZORUNDA KALIRSAK ÖLDÜRÜRÜZ"

İran hakkında da konuşan ABD Başkanı, insanların ölmesini istemediğini söylerken askerî güç kullanma seçeneğini açık tuttu.

Trump, "İran'da bir sürü insan öldürme niyetinde değilim. Ama öldürmek zorunda kalırsak öldürürüz." ifadelerini kullandı.

Trump’tan İsrail’e 4 milyar dolarlık kesinti kararı: Paraya fren, başbakanlığa göz kırptı-5

"İSRAİL'E GİDİP BAŞBAKAN OLURUM"

İsrail'deki popülerliğine ilişkin iddiasını da dile getiren Trump, "Eğer ABD'de insanlar benden sıkılırsa İsrail'e gidip başbakan olurum. Orada anket oranım yüzde 99." şeklinde konuştu.

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