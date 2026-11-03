ABD'de ara seçimler için oy verme işlemleri başlarken Fox News'un "Fox and Friends" programına konuşan Başkan Donald Trump , İsrail 'e sağlanan mali destek, İran ve Washington'ın Orta Doğu politikası hakkında açıklamalarda bulundu.

NETANYAHU İLE AYLAR ÖNCE ANLAŞTIK

Trump, Washington'ın İsrail'e her yıl sağladığı yaklaşık 4 milyar dolarlık desteği sonlandıracağını belirterek bu konuda Netanyahu ile aylar önce anlaşmaya vardıklarını ifade etti. Düzenli mali desteğin bu yılın ardından duracağını söyleyen Trump, ihtiyaç hâlinde İsrail'e yardım edeceklerini kaydetti.