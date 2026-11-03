Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle gittiği Seul'de görkemli bir törenle karşılandı. Erdoğan daha sonra Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile baş başa görüştü. İki lider arasında yapılan üst düzey görüşmelerde, Türkiye ile Güney Kore arasındaki köklü stratejik ortaklık ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alındı.

Bu kapsamda Başkan Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ve Güney Kore nükleer alanda ve savunma sanayisinde iş birliğini güçlendirecek (Foto: AA) "NÜKLEER SANTRAL İÇİN İŞ BİRLİĞİ ZAPTI İMZALADIK" Kore şehitlerini rahmetle anan Lee Jae Myung, Türkiye ve Güney Kore'nin nükleer anlaşma ve savunma sanayisinde iş birliğini güçlendireceğini vurguladı. Myung "Nükleer santral finansmanında iş birliği mutabakatını imzaladık. Savunma sanayisi iş birliğini derinleştirmeyi kararlaştırdık" açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Myung ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yaptı (Foto: AA) Liderlerin, ikili görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeler yapıldı. KARDEŞLİĞİ PERÇİNLEYECEK 4 ANLAŞMA Öte yandan Ankara-Seul hattında iş birliğini perçinleyecek adımlar da atılıyor. Ticarette hedef 15 milyar dolar olarak belirlenirken, enerji, savunma sanayiine 4 alanda anlaşmalar imzalandı.

Başkan Erdoğan, ʺHiç şüphesiz Güney Kore ile karşılıklı ziyaretler stratejik ortaklığımıza önemli katkıda bulunuyorʺ dedi (Foto: AA)



BAŞKAN ERDOĞAN: GÜNEY KORE İLE STRATEJİK ORTAĞIZ



Konuşmasına ev sahibi mevkidaşına ve heyetine teşekkür ederek başlayan Başkan Erdoğan, Türkiye ile Güney Kore arasındaki tarihi dostluğun temellerinin Kore Savaşı'nda atıldığını hatırlattı.



Erdoğan, "76 yıl önce Kahraman Mehmetçiğin Kore'nin bağımsızlığı için yaptığı fedakarlıklarla kan kardeşliğine dönüşen ilişkilerimizin bugün de müstesna düzeyde seyretmesi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.



Karşılıklı üst düzey ziyaretlerin stratejik ortaklığa ivme kazandırdığını belirten Erdoğan, temasların iki ülke arasındaki iş birliğini dinamik ve geleceğe odaklı bir şekilde ileri taşıyacağını vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan şöyle devam etti:

Görüşmelerde ekonomik ve ticari ilişkilerin öncelikli gündem maddesi olduğunu aktaran Başkan Erdoğan, mevcut ticaret hacminin daha da geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları kaydetti;

Geçtiğimiz yıl 11 milyar doları aşan ikili ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolar hedefine ulaştıracak adımları görüştük. Aramızdaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın günün şartlarına göre tadil edilmesi dahil ilgili kurumlarımızın çalışmalarına odaklandık. Ülkemizde 400'den fazla Koreli firma faaliyet gösteriyor. Kore firmalarıyla sadece ülkemizde değil, Türkiye'nin güçlü olduğu pazarlarda ortak projelere adımlarımızı atıyoruz.

Görüşmelerimizin bir diğer önemli başlığını nükleer enerji ve madencilik oluşturdu. 2025 Kasım ayında Türkiye Nükleer Enerji Şirketi ile Kore Elektrik Enerjisi Kurumu arasında imzalanan mutabakat zaptı iş birliğimiz için önemli bir zemin teşkil ediyor. Bugün Enerji Bakanlıklarımız arasında imzalanan belgelerin de bu iş birliğimizi daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. Özellikle batarya üretimi, yapay zekâ ve yarı iletkenler dahil olmak üzere birçok ileri teknolojiler alanında Kore ile iş birliğine büyük önem veriyoruz. Bildiğiniz üzere savunma sanayi stratejik ortaklığımızın somut neticeler verdiği alanların başında geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemde Fırtına obüsleri ve Altay tankı gibi başarılı müşterek projelerin sayısının artırılması gereğine işaret ettik.