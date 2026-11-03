"24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık, milletimizin teveccühüne ilk kez mazhar olduğumuz 3 Kasım 2002 seçimleriyle büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını araladık."

"24 YIL ÖNCE BİR ANADOLU İHTİLALİNE İMZA ATTIK" Başkan Erdoğan, 3 Kasım 2002 seçimleriyle büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarının aralandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin 24. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, 3 Kasım seçimlerini Türkiye için tarihî bir dönüm noktası olarak nitelendirerek millete hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Erdoğan, "AK Parti olarak biz, çeyrek asır boyunca eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla aziz milletimizin hizmetkârı olduk; "Her Şey Türkiye İçin" diyerek durmadan, duraksamadan çalıştık." dedi.

"ÇEYREK ASIR BOYUNCA MİLLETİMİZİN HİZMETKÂRI OLDUK" AK Parti'nin geride kalan süreçte hayata geçirdiği eser, proje ve yatırımlara işaret eden Erdoğan, millete hizmet anlayışından taviz vermediklerini belirtti.

"HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'ye hizmet yolculuğunun devam edeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, gelecek döneme ilişkin kararlılık mesajı verdi.

Erdoğan, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Ülkemize inşallah daha nice hizmetlerde bulunacağımız, Türkiye'yi her alanda daha ileri taşıyacağımız uzun ince bir yolda olduğumuzun da farkındayız. Allah'ın izniyle âşığı olduğumuz bu millete, sevdalısı olduğumuz bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz."

Başkan Erdoğan sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu

AK PARTİ İKTİDARDA 24 YILI GERİDE BIRAKTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002'de devraldığı iktidar yolculuğunda 24 yıllık kesintisiz kalkınma ve reform sürecini geride bıraktı.

AK Parti, 3 Kasım 2002'deki genel seçimleri kazanarak iktidara gelmesinin ardından kuruluşunda "Kalkınma ve Demokratikleşme Programı" adıyla açıkladığı parti programında yer alan ilkeleri ve projeleri tek tek hayata geçirdi.

AK Parti iktidarının en kritik adımlarından biri Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının tamamen kaldırılması oldu.

2003 yılında arka arkaya yürürlüğe giren Avrupa Birliği (AB) Uyum Paketleri ile temel haklar, demokrasi ve sivilleşme alanlarında önemli reformlara imza atılırken, bu çalışmalar Türkiye'nin 17 Aralık 2004 tarihli Brüksel Zirvesi'nde AB ile tam üyelik müzakerelerine başlama kararı almasının hukuki ve siyasi zeminini oluşturdu.

Öte yandan Türkiye, Avrupa Birliği'ne uyum süreci ve demokratikleşme hedefleri doğrultusunda 2004 yılında 1982 Anayasası'nda kapsamlı değişikliklere imza attı.

Lüksemburg'da 3 Ekim 2005'te yapılan Hükümetlerarası Konferans ile Türkiye resmen AB'ye katılım müzakerelerine başladı. Yine aynı gün bir basın toplantısı düzenlenerek Türkiye için Müzakere Çerçeve Belgesi yayımlandı.

Böylece, Türkiye ile AB arasındaki inişli çıkışlı ilişki, çok önemli bir dönüm noktasını aşarak yepyeni bir sürece girdi.

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI

AK Parti iktidarının ilk yıllarında uygulamaya konulan "Sağlıkta Dönüşüm Programı" ile vatandaşa sunulan sağlık hizmetinin kalitesini yükseltmek, sağlık sistemini erişilebilir, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla çok sayıda reform çalışması yapıldı.

"Sağlıkta Dönüşüm Programı"nın en önemli reformlarından biri, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinin tek bir sistem altında birleştirilmesi oldu. Hastaneler arasındaki ayrım kaldırılarak tüm vatandaşların istediği sağlık kuruluşundan hizmet almasının önü açıldı.

Türkiye, AK Parti iktidarının başlattığı kapsayıcı toplumsal reform hamlesi doğrultusunda, sosyal güvenlik sistemindeki çok başlılığı ve hak kayıplarını sona erdiren önemli bir adımı 2006 yılında attı.

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğünü aynı çatı altında toplayan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 20 Mayıs 2006'da kuruldu.

KONUT VE KENTLEŞME İÇİN ACİL EYLEM PLANLARI

58. Hükümet Programı ile birlikte açıklanan "Konut ve Kentleşme için Acil Eylem Planı" 1 Ocak 2003'te kabul edildi. Bu planla yenileme, dönüşüm ve nitelikli konut üretimi hedefleri belirlendi ve TOKİ'ye ilgili planın uygulama sorumluluğu verildi.

Erdoğan TBMM'de (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

AK Parti iktidarının ortaya koyduğu "afetlere karşı dirençli yapılar" ve "sosyal devlet" vizyonu kapsamında TOKİ, 2002 yılından bugüne 1 milyon 770 bin konut üretti.

2007 CUMHURBAŞKANI SEÇİM KRİZİ VE e-MUHTIRA

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görev süresinin dolması üzerine AK Parti, Cumhurbaşkanlığı için Abdullah Gül'ü aday gösterdi. Daha önce birçok kez askeri müdahale yaşayan Türk demokrasisi, 27 Nisan 2007'de bu kez "e-Muhtıra" ile karşılaştı.

Meclis'te 28 Ağustos 2007'de yapılan oylamada partinin kurucularından Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı seçildi.

Bu arada Türkiye 21 Ekim 2007'de anayasa değişikliği için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini de içeren halkoylamasında yaklaşık yüzde 69 oranında "evet" oyu kullanıldı.

Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya tarafından hazırlanan, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 71 kişiye 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesi ile partinin kapatılması taleplerini içeren iddianame, 14 Mart 2008'de Anayasa Mahkemesine sunuldu.

Dava, 30 Temmuz 2008'de karara bağlandı. Parti kapatma talebi reddedildi.

TÜRKİYE, YÜKSEK HIZLI TREN TEKNOLOJİSİYLE BULUŞTU

AK Parti iktidarı, ülkeyi yüksek hızlı tren teknolojisiyle buluşturdu. 13 Mart 2009 tarihinde hizmete giren Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı, Türkiye'nin ulaşım tarihinde dönüm noktası oldu.

Türkiye'nin altıncı halkoylaması olan 12 Eylül 2010 anayasa değişikliği referandumu, siyasi olarak gerilimli ve hassas bir süreçte yapıldı.

AK Parti'nin "Anayasa değişikliği paketi ile ilgili sorular ve cevaplar" isimli yayınının sunuş yazısında dönemin Başbakanı Erdoğan'ın "12 Eylül'ün 30'uncu yıl dönümünde, 30 yıl aradan sonra yine bir 12 Eylül gününde inanıyorum ki halkımız 1982 Anayasası üzerindeki en kapsamlı ve en demokratik değişikliği gerçekleştirecektir." ifadeleri yer buldu.

12 Eylül darbesinin 30. yılına denk gelen ve 1982 Anayasası'nda değişiklik öngören düzenlemeye ilişkin 2010'daki halk oylamasında yüzde 57,88 oranında "evet" oyu çıktı.