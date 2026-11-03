Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliğinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

İsmail Kartal ile yollarını ayıran ve Dirk Kuyt yönetiminde çıktığı Göztepe karşılaşmasını 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Sergio Conceiçao ile anlaşmaya vardı.

Teknik direktör konusunu çözüme kavuşturan yönetim, ara transfer döneminde önceliğini forvet takviyesine verdi.