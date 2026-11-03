Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için transfer itirafı: Görüşme yaptım!
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında Manchester United efsanesi Rio Ferdinand'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İngiliz futbol adamı, 27 yaşındaki golcüyle Manchester United'a olası transferi üzerine yaptığı konuşmanın ayrıntılarını paylaştı. Osimhen'in Galatasaray'a duyduğu saygıyı vurguladığını belirten Ferdinand, yıldız oyuncunun İngiliz ekibine transfer ihtimalini sarı-kırmızılı kulübün onayına bağladığını anlattı. Manchester United yönetimine de çağrıda bulunan Ferdinand, transfer için harekete geçilmesi gerektiğini savundu.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, İngiltere'de yeniden transfer gündeminin önemli isimlerinden biri haline geldi.
Manchester United'ın eski kaptanlarından Rio Ferdinand, Nijeryalı santrforun İngiliz ekibine transfer edilmesi gerektiğini savunurken Osimhen ile geçmişte gerçekleştirdiğini belirttiği görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.
Sporx'te yer alan açıklamalara göre Ferdinand, Galatasaray'ın golcüsünü Manchester United'a önerdiğini ve oyuncuyla Old Trafford ihtimali hakkında konuştuğunu anlattı.
RIO FERDINAND'DAN OSIMHEN İTİRAFI
Manchester United'ın hücum hattındaki sorunlarına dikkat çeken Rio Ferdinand, Victor Osimhen'in İngiliz ekibinin oyununu değiştirebilecek özelliklere sahip olduğunu savundu.
Ferdinand, Benjamin Sesko'nun sakatlığı nedeniyle santrfor bölgesinde takviyeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek kulübün transferden sorumlu yöneticilerinin Nijeryalı oyuncu için girişimlerde bulunması gerektiğini ifade etti.
İngiliz futbol adamı, Osimhen'in savunma arkasına yaptığı koşuların, fiziksel gücünün ve ceza sahasındaki etkinliğinin Manchester United'a önemli katkı sağlayacağı görüşünü dile getirdi.
OSIMHEN İLE YAPTIĞI TRANSFER KONUŞMASINI ANLATTI
Rio Ferdinand, geçmişte Victor Osimhen ile Manchester United hakkında bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.
İngiliz futbol adamının aktardığına göre Osimhen, görüşmede Galatasaray'ın kendisine gösterdiği ilgiden ve taraftarların sevgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ferdinand, Nijeryalı yıldızın kendisine Galatasaray'a saygı duyduğunu ve kendisine iyi davranan bir kulüpten ayrılmayı konuşmak istemediğini söylediğini aktardı.
Bunun üzerine Osimhen'e Manchester United'dan teklif gelmesi durumunda nasıl hareket edeceğini sorduğunu anlattı.
"GALATASARAY ONAY VERMEDİKÇE YAPAMAM"
Ferdinand'ın anlatımına göre görüşmenin en dikkat çeken bölümünü Osimhen'in Manchester United ihtimaline verdiği yanıt oluşturdu.
İngiliz futbol adamı, Nijeryalı santrfora Manchester United'ın kendisini istemesi halinde teklifi reddedip reddetmeyeceğini sorduğunu belirtti.
Osimhen'in ise bu soruyu farklı değerlendirdiğini ve olası transfer için Galatasaray'ın onayının gerekli olduğunu ifade ettiğini aktardı.
Ferdinand, yıldız golcünün kulübüne karşı sergilediği tutumu profesyonel bir yaklaşım olarak değerlendirdi.
FERDINAND'DAN MANCHESTER UNITED YÖNETİMİNE ÇAĞRI
Rio Ferdinand, Osimhen'in Manchester United için doğru transfer hedefi olduğunu savundu.
İngiliz ekibinin transferde yalnızca genç ve gelecek vadeden santrforlara yönelmesini eleştiren Ferdinand, takımın doğrudan katkı sağlayabilecek bir golcüye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
Osimhen'in savunmacıları zorlayan oyun tarzına dikkat çeken eski İngiliz futbolcu, güçlü bir santrforun Manchester United'ın hücum etkinliğini artıracağını belirtti.
"UNITED'IN EKSİĞİ BU"
Ferdinand, Victor Osimhen'in özellikle ceza sahası çevresindeki hareketliliğine vurgu yaptı.
Nijeryalı yıldızın Bruno Fernandes ve Kobbie Mainoo gibi orta saha oyuncularıyla birlikte görev yapmasının Manchester United'ın hücum organizasyonlarına farklı bir boyut kazandırabileceğini savundu.
Eski savunmacı, Osimhen'in pas verilmeden önce savunma arkasına hareketlenmesinin ve gol pozisyonlarına agresif şekilde girmesinin İngiliz ekibinin ihtiyaç duyduğu özellikler olduğunu belirtti.
GALATASARAY'IN TRANSFER BEKLENTİSİNE DİKKAT ÇEKTİ
Rio Ferdinand, Osimhen'in transferinin ekonomik açıdan kolay olmayacağını da değerlendirdi.
Manchester United yönetiminin Galatasaray'ın talep edebileceği yüksek bonservis bedeli nedeniyle daha ucuz seçeneklere yönelmesini eleştiren İngiliz futbol adamı, kulübün büyük hedeflere ulaşmak için önemli yatırımlar yapması gerektiğini savundu.
Ferdinand'ın bu değerlendirmesi, Galatasaray'ın belirlediği bir bonservis bedelini değil, olası görüşmelerin mali boyutuna ilişkin kendi görüşünü yansıtıyor.
SESKO'NUN SAKATLIĞI TRANSFER GÜNDEMİNİ ETKİLEDİ
Manchester United'da Benjamin Sesko'nun yaşadığı sakatlık da Ferdinand'ın açıklamalarında öne çıktı.
Sloven santrforun sahalardan uzak kalması nedeniyle İngiliz ekibinin hücum hattında alternatif araması gerektiğini savunan Ferdinand, kaliteli iki santrforun aynı kadroda bulunmasının sorun oluşturmayacağını dile getirdi.
Manchester United'ın geçmişte geniş ve güçlü hücum rotasyonlarına sahip olduğunu hatırlatan Ferdinand, rekabetin takımın performansını yükselteceği görüşünü paylaştı.
OSIMHEN'İN GALATASARAY'A BAĞLILIĞINI ÖVDÜ
Ferdinand, Nijeryalı golcünün Galatasaray'a yönelik yaklaşımından olumlu etkilendiğini söyledi.
Osimhen'in kendisine güvenen kulübe ve taraftarlara karşı sorumluluk hissetmesini takdir ettiğini belirten İngiliz futbol adamı, yıldız oyuncunun profesyonel tutumuna dikkat çekti.
Buna karşın Manchester United'ın transfer olasılığını araştırması gerektiğini savunarak İngiliz kulübünün yönetimine çağrıda bulundu.
"ARTIK HIRS GÖSTERME ZAMANI"
Rio Ferdinand, değerlendirmelerinin son bölümünde Manchester United'ın büyük hedeflere ulaşabilecek futbolcular için kararlı davranması gerektiğini vurguladı.
Osimhen gibi bir golcünün transfer edilebilir duruma gelmesi halinde ekonomik zorlukların tek başına belirleyici olmaması gerektiğini savunan Ferdinand, İngiliz kulübünün yönetiminden daha iddialı bir yaklaşım beklediğini ifade etti.
Ferdinand'ın Galatasaray'ın yıldızına yönelik sözleri, ocak ayı transfer dönemi öncesinde İngiliz ekibinin santrfor arayışlarını yeniden gündeme taşıdı.