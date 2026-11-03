İngiliz futbol adamı, Osimhen'in Manchester United'a önemli katkı sağlayabileceğini savundu. (Fotoğraf: AA) "GALATASARAY ONAY VERMEDİKÇE YAPAMAM" Ferdinand'ın anlatımına göre görüşmenin en dikkat çeken bölümünü Osimhen'in Manchester United ihtimaline verdiği yanıt oluşturdu. İngiliz futbol adamı, Nijeryalı santrfora Manchester United'ın kendisini istemesi halinde teklifi reddedip reddetmeyeceğini sorduğunu belirtti. Osimhen'in ise bu soruyu farklı değerlendirdiğini ve olası transfer için Galatasaray'ın onayının gerekli olduğunu ifade ettiğini aktardı. Ferdinand, yıldız golcünün kulübüne karşı sergilediği tutumu profesyonel bir yaklaşım olarak değerlendirdi.

Ferdinand, Galatasaray'ın yıldızına Manchester United ihtimalini sorduğunu anlattı. (Fotoğraf: AA) FERDINAND'DAN MANCHESTER UNITED YÖNETİMİNE ÇAĞRI Rio Ferdinand, Osimhen'in Manchester United için doğru transfer hedefi olduğunu savundu. İngiliz ekibinin transferde yalnızca genç ve gelecek vadeden santrforlara yönelmesini eleştiren Ferdinand, takımın doğrudan katkı sağlayabilecek bir golcüye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Osimhen'in savunmacıları zorlayan oyun tarzına dikkat çeken eski İngiliz futbolcu, güçlü bir santrforun Manchester United'ın hücum etkinliğini artıracağını belirtti.

Osimhen'in Galatasaray'a duyduğu saygıyı vurguladığı belirtildi. (Fotoğraf: AA) "UNITED'IN EKSİĞİ BU" Ferdinand, Victor Osimhen'in özellikle ceza sahası çevresindeki hareketliliğine vurgu yaptı. Nijeryalı yıldızın Bruno Fernandes ve Kobbie Mainoo gibi orta saha oyuncularıyla birlikte görev yapmasının Manchester United'ın hücum organizasyonlarına farklı bir boyut kazandırabileceğini savundu. Eski savunmacı, Osimhen'in pas verilmeden önce savunma arkasına hareketlenmesinin ve gol pozisyonlarına agresif şekilde girmesinin İngiliz ekibinin ihtiyaç duyduğu özellikler olduğunu belirtti.

Ferdinand, Nijeryalı golcünün kulübüne bağlılığından övgüyle söz etti. (Fotoğraf: AA) GALATASARAY'IN TRANSFER BEKLENTİSİNE DİKKAT ÇEKTİ Rio Ferdinand, Osimhen'in transferinin ekonomik açıdan kolay olmayacağını da değerlendirdi. Manchester United yönetiminin Galatasaray'ın talep edebileceği yüksek bonservis bedeli nedeniyle daha ucuz seçeneklere yönelmesini eleştiren İngiliz futbol adamı, kulübün büyük hedeflere ulaşmak için önemli yatırımlar yapması gerektiğini savundu. Ferdinand'ın bu değerlendirmesi, Galatasaray'ın belirlediği bir bonservis bedelini değil, olası görüşmelerin mali boyutuna ilişkin kendi görüşünü yansıtıyor.