Vedalar üst üste geldi

Trap elemelerinde milli atıcımız Rümeysa Pelin Kaya, ilk 6 ismin finale kalacağı organizasyonda 13. olarak oyunlara veda etti. Judokamız Mihael Zgank, erkekler 90 kg. son 32 turunda Azerbaycan'dan Eljan Hajiyev'e altın skorla mağlup olarak oyunlara veda etti. Judokamız Fidan Ögel, kadınlar 70 kg. son 32 turunda ippon ile yenilerek elendi. Milli kürekçimiz Elis Özbay ise kadınlar tek çifte C/D yarı finalinde serisini 8:02.47'lik dereceyle 4. sırada tamamladı. Sporcumuzun olimpiyat sıralamasının (19-24 arası) belli olacağı D finali yarın yapılacak.

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