Sergio Oliveira krizi

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında düşünmediği Portekezli orta saha Sergio Oliveira ile önemli bir gelişme yaşandı. Oyuncunun menajeri ile geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir görüşme yapan Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediğini ilettiği ifade edildi. Ancak; Portekizli yıldızın menajerinin fesih için Oliverina'nın 2 milyon 750 bin Euro'luk maaşının tamamını talep ettiği öğrenildi. Bu ücreti vermek istemeyen Sarı-Kırmızılı kurmayların Galatasaray ile 2 yıl daha kontratı bulunan 32 yaşındaki futbolcuya kulüp baktığı belirlendi. Yıldız futbolcuya talip olan iki Portekiz ekibi Braga ve Santa Clara'nın oyuncu için 1 milyon Euro maaş önerdikleri ve kalan 1 milyon 750 bin Euro'luk tutarı Galatasaray'ın karşılamasını istedi. Cimbom'da krize neden olan Oliveira ile görüşmelerin sürmesi bekleniyor.

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