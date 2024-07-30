Gabriel Sara hamlesi!

Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. 8 numara bölgesi için oyuncu arayan Galatasaray, İngiltere Championship takımlarından Norwich City'de forma giyen Brezilyalı orta saha Gabriel Sara'yı gündemine almıştı. Bir süredir 25 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibiyle temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımın geçtiğimiz günlerde resmi teklif yaptığı ortaya çıktı.

Sara için Norwich City'e 15 milyon Euro öneren Galatasaray'ın bu teklifinin reddedildiği ve Ada ekibinin 25 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. İki takım arasında pazarlıkların devam ettiği ve Galatasaray'ın ilerleyen günlerde yeni bir daha yapacağı da gelen haberler arasında. Geçen sezon Norwich formasıyla 53 maça çıkan ve kaydettiği 14 gol, 13 asistle müthiş bir sezon geçiren yıldız futbolcunun takımıyla 2 yıl daha kontratı bulunuyor. 1.77 boyundaki yıldız isme güncel verilere göre 18 milyon Euro değer biçiliyor.