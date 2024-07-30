Biz bitti demeden bitmez: Filenin Sultanları 2-0 geriye düştüğü maçta Hollanda’yı devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yendi. Filenin Sultanları, maça kötü başladı. İlk iki seti 25-19 geride kapattı. 3. sette Melissa Vargas, Hande Baladın ve Meliha Diken ile etkili olan Ay-Yıldızlılar, 25-22 ile skoru 2-1'e getirdi. 4. sette karşılıklı sayıların alındığı son bölüm 21-21 eşitlikle geçilirken, Melissa Vargas'ın sayılarıyla öne geçen milliler, dördüncü seti 25-22 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi.

RAKİBİMIZ DOMİNİK

Karar setine her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başladı. File üstü mücadelelerinde daha etkili olan Hollanda farkı 3 sayıya (3-6) çıkardı. Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla farkı kapatan milliler 7-6 öne geçti. A Milli Voleybol Takımı, son anları çekişmeli geçen karar setini 15-13, maçı da 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı. Paris 2024'e galibiyetle başlayan milliler, gruptaki ikinci maçında 1 Ağustos Perşembe günü 10.00'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.