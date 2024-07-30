PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Biz bitti demeden bitmez: Filenin Sultanları 2-0 geriye düştüğü maçta Hollanda'yı devirdi

Paris Olimpiyat Oyunları’nda ilk maçına çıkan Sultanlar, ilk iki seti 25- 19 kaybetti. Sonraki iki seti ise 25-22 kazandı. Final setini 15-13 önde bitiren Ay-Yıldızlılar önemli bir zafer elde etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 07:02
Biz bitti demeden bitmez: Filenin Sultanları 2-0 geriye düştüğü maçta Hollanda’yı devirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yendi. Filenin Sultanları, maça kötü başladı. İlk iki seti 25-19 geride kapattı. 3. sette Melissa Vargas, Hande Baladın ve Meliha Diken ile etkili olan Ay-Yıldızlılar, 25-22 ile skoru 2-1'e getirdi. 4. sette karşılıklı sayıların alındığı son bölüm 21-21 eşitlikle geçilirken, Melissa Vargas'ın sayılarıyla öne geçen milliler, dördüncü seti 25-22 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi.

RAKİBİMIZ DOMİNİK
Karar setine her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başladı. File üstü mücadelelerinde daha etkili olan Hollanda farkı 3 sayıya (3-6) çıkardı. Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla farkı kapatan milliler 7-6 öne geçti. A Milli Voleybol Takımı, son anları çekişmeli geçen karar setini 15-13, maçı da 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı. Paris 2024'e galibiyetle başlayan milliler, gruptaki ikinci maçında 1 Ağustos Perşembe günü 10.00'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı! Kanunda hangi maddeler var?
Abbas’a giden mektup ortaya çıktı: Gel Filistin mücadelesini dünyaya anlat! Neden daveti kabul etmedi?
Türk Telekom
SGK yol haritasını çizdi! 96 milyarlık borç nasıl tahsil edilecek?
Fenerbahçe’nin yeni transferleri Youssef En-Nesyri ve Allan Saint Maximin Lugano maçında oynayacak mı?
EYT’yi kaçırana erken emeklilik formülü: Kimlere, hangi imkanlar sunuluyor? İşte yaş ve prim desteklerinin detayları...
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’dan yeni skandal: Türkiye’yi NATO’dan çıkarın çağrısı!
Hande Soral’dan kardeşi Bensu Soral’a bebek çağrısı: Teyze olmayı çok isterim
Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’ndaki Son Akşam Yemeği skandalına sanat yönetmeninden geri vites: Hz. İsa değil pagan şenliği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’li Namık Tan’a Mavi Vatan tepkisi: Milletimizden özür dilesin
CHP Mavi Vatan’a hakarete arka çıktı! Deniz Yücel fena patladı... Doğu Akdeniz’de 4 yıldır sondaj yok yalanına ’Abdülhamid Han’ tokadı
Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber’de merak edilen soruyu yanıtladı: TOGG 4X4 ne zaman çıkacak?
SON DAKİKA