Rashica'nın sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. (Fotoğraf: AA) ORKUN KÖKÇÜ CEZA SINIRINDA Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Kocaelispor karşılaşmasına sarı kart ceza sınırında çıkıyor. Orkun, bu sezon ligde Çorum FK, Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarında sarı kart gördü. Tecrübeli orta saha oyuncusu Kocaelispor karşısında da sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş ile Kocaelispor Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek. (Fotoğraf: AA) BEŞİKTAŞ 25 KEZ KAZANDI İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 42 karşılaşmada Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip 25 maçtan galibiyetle ayrılırken Kocaelispor 5 kez 3 puana ulaştı. Taraflar 12 karşılaşmada berabere kaldı. Beşiktaş rakibine 83 gol atarken Kocaelispor 40 golle karşılık verdi.

Siyah-beyazlılar iki takım arasındaki 42 lig maçının 25'ini kazandı. (Fotoğraf: AA) GEÇEN SEZON İKİ MAÇI DA BEŞİKTAŞ KAZANDI Beşiktaş, geçen sezon Kocaelispor ile oynadığı iki lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar İstanbul'daki mücadeleyi 3-1, Kocaeli'de oynanan karşılaşmayı ise 1-0 kazandı.

Kocaelispor, Beşiktaş karşısında Süper Lig'de 5 galibiyet elde etti. (Fotoğraf: AA) DOLMABAHÇE'DE KARTAL ÜSTÜN Beşiktaş ile Kocaelispor, ligde İstanbul'da 21 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar bu maçların 14'ünü kazanırken Kocaelispor 2 galibiyet elde etti. 5 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Beşiktaş İstanbul'daki maçlarda 50 gol atarken Kocaelispor 23 kez fileleri havalandırdı.