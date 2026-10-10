Kartal 3 puan için sahada! Beşiktaş - Kocaelispor CANLI
Süper Lig'de milli ara öncesi Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 yenilen Beşiktaş, Kocaelispor'u ağırlıyor. 7. hafta mücadelesinde rakibini konuk eden Kara Kartal'da tek hedef kazanmak ve Avrupa mesaisi öncesi moral bulmak. Ayrıca derbiye de yine mutlu çıkmak. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar kazanarak yoluna 3 puanla devam etmek ve Avrupa mesaisi öncesi hata yapmamak amacında.
CANLI TAKİP
Beşiktaş - Kocaelispor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih Özcan, Cerny, Miretti, Orkun, Trossard, Vlahovic.
Kocaelispor: Serhat, Uğur, Emir, Onur, Show, Tayfur, Berkan, Susoho, Metehan, Gonçalo, Agyei.
BEŞİKTAŞ 12 PUANLA 3. SIRADA
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar topladığı 12 puanla milli araya averajla 3. sırada girdi. Beşiktaş, Kocaelispor karşısında kazanarak gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçına puan kaybı yaşamadan gitmek istiyor.
KOCAELİSPOR DA 12 PUANDA
Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor da ilk 6 haftada 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Yeşil-siyahlılar 12 puanla haftaya 4. sırada girdi.
TEK EKSİK RASHICA
Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesinde tek eksik Milot Rashica. Kosova'nın 4 Ekim'de Avusturya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Rashica'nın sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Kosovalı futbolcu Kocaelispor karşısında forma giyemiyor.
ORKUN KÖKÇÜ CEZA SINIRINDA
Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Kocaelispor karşılaşmasına sarı kart ceza sınırında çıkıyor. Orkun, bu sezon ligde Çorum FK, Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarında sarı kart gördü. Tecrübeli orta saha oyuncusu Kocaelispor karşısında da sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ 25 KEZ KAZANDI
İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 42 karşılaşmada Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip 25 maçtan galibiyetle ayrılırken Kocaelispor 5 kez 3 puana ulaştı. Taraflar 12 karşılaşmada berabere kaldı. Beşiktaş rakibine 83 gol atarken Kocaelispor 40 golle karşılık verdi.
GEÇEN SEZON İKİ MAÇI DA BEŞİKTAŞ KAZANDI
Beşiktaş, geçen sezon Kocaelispor ile oynadığı iki lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar İstanbul'daki mücadeleyi 3-1, Kocaeli'de oynanan karşılaşmayı ise 1-0 kazandı.
DOLMABAHÇE'DE KARTAL ÜSTÜN
Beşiktaş ile Kocaelispor, ligde İstanbul'da 21 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar bu maçların 14'ünü kazanırken Kocaelispor 2 galibiyet elde etti. 5 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Beşiktaş İstanbul'daki maçlarda 50 gol atarken Kocaelispor 23 kez fileleri havalandırdı.
KOCAELİSPOR'UN SON GALİBİYETİ 1999'DA
Kocaelispor, Beşiktaş karşısındaki son Süper Lig galibiyetini 6 Mart 1999'da aldı. Yeşil-siyahlılar, BJK İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Kocaelispor bu maçın ardından siyah-beyazlılarla ligde oynadığı karşılaşmalarda galibiyet elde edemedi.
BEŞİKTAŞ 12 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Beşiktaş, Kocaelispor ile Süper Lig'de oynadığı son 12 karşılaşmada yenilgi yaşamadı. Siyah-beyazlılar bu süreçte 11 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
EN FARKLI GALİBİYET 7-1
Beşiktaş, Kocaelispor karşısındaki en farklı lig galibiyetini 1994-1995 sezonunda elde etti. Siyah-beyazlılar İstanbul'daki karşılaşmayı 7-1 kazandı. Kocaelispor ise rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 1998-1999 sezonundaki 3-0'lık sonuçla aldı. İki ekip arasında 1995-1996 sezonunda oynanan mücadeleyi Kocaelispor 5-3 kazanırken Beşiktaş, 2008-2009 sezonundaki karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.
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