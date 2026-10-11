En kötülerin bulunduğu listelerin ilk 10’unda hiçbir Müslüman ülke yer almadı.

Aynı eylemi Hristiyan veya Yahudi fail gerçekleştirdiğinde ise inanç unsuru tamamen gizlenerek, " Psikolojik sorunları vardı ", " Ruhi problemleri nedeniyle tedavi görüyordu " veya " Herhangi bir örgütle ideolojiyle bağlantısı bulunamadı " söylemleriyle olay bireysel suça indirgeniyor.

Failin Müslüman olması durumunda haber bültenlerinde, " Allahuekber diye bağırarak saldırdı ", " İslami değerlere bağlı olduğu biliniyor " ve " Müslüman terörist " ifadeleri bilinçli şekilde kullanılıyor.

Türkiye’nin büyükşehirleri 2026 küresel güvenlik endekslerinde hırsızlık ve şiddet sarmalındaki Avrupa başkentlerini açık ara geride bırakarak dünyanın en güvenli bölgeleri arasında konumlandı.

Sıralama 100 bin kişideki oranlara göre Saint Kitts ve Nevis 64.16, Saint Vincent ve Grenadinler 51.32, Jamaika 49.44, Ekvador 45.72, Haiti 41.15, Saint Lucia 39.04, Honduras 31.44, Kolombiya 24.91, Meksika 24.86 ve Guatemala 23.37 şeklinde listelendi.

Our World in Data 2023 verilerine göre, dünya genelinde en çok cinayet işlenen ilk 10 ülke içinde hiçbir Müslüman ülke yer almıyor.

AVRUPA UYUŞTURUCU VE ALKOL BATAĞINDA

IHME Global Burden of Disease 2025 çalışmasının 2023 yılı tahminleri, sözde medeni Batı'nın uyuşturucu krizini belgeledi.

Uyuşturucu kullanım bozukluğu oranlarında ABD yüzde 3.8 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 2.2 ile Kanada, yüzde 2.1 ile Avustralya, yüzde 1.7 ile Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık, yüzde 1.5 ile Estonya, yüzde 1.2 ile İzlanda ve İspanya takip etti.

Dünya Nüfus İncelemesi 2022 verilerine göre en çok alkol tüketen ülkeler listesinde ise Romanya 17.1 litre ile zirveye oturdu.

Gürcistan 15.5, Letonya 14.7, Moldova 14.1, Çekya 13.7, Litvanya 12.2, Namibya 12.0, Polonya 11.9, Avusturya 11.8 ve Bulgaristan 11.5 litre ile ilk onu oluşturdu.

Our World in Data 2023 intihar verilerinde de Grönland 74.0 oranıyla birinci olurken, Surinam 27.1, Guyana 25.2, Lesotho 23.6, Eritre 19.6, Güney Kore 19.6, Rusya 19.6, Uruguay 19.1, Zambiya 18.9, Esvatini 18.0, Litvanya 17.8 oranlarıyla en kötü durumdaki ülkeler olarak kayıtlara geçti.

Londra ve Paris gibi şehirler hırsızlık vakalarıyla boğuşurken, Türkiye’nin Bursa, Antalya ve İzmir gibi şehirleri uluslararası güvenlik listelerinde Avrupa’nın popüler kentlerini geride bırakarak huzurun adresi oldu.

İstatistikler şöyle:

Dünyada en çok cinayet işlenen ilk 10 ülke (Our World in Data-2023)