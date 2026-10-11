Siyonist lobilerin İslam düşmanlığı rakamlara tosladı: Suç ve uyuşturucu listelerinde Avrupa ve ABD başı çekiyor
Siyonist lobilerin güdümündeki Batılı güçlerin kendi sömürgeci çıkarlarını meşrulaştırmak için ürettiği İslamofobik yalanlar, resmi verilerle iflas ediyor. Our World in Data ve IHME gibi kuruluşların raporları, dünyadaki en yüksek suç, uyuşturucu ve intihar oranlarının sözde demokratik Batı ülkelerinde yaşandığını gözler önüne seriyor. Cinayet, uyuşturucu bağımlılığı, alkol tüketimi ve intihar oranlarında ABD ve Avrupa ülkeleri zirvede yer alırken, en kötülerin sıralandığı listelerin ilk 10’unda hiçbir Müslüman ülke bulunmuyor. Müslüman coğrafyaları tehlikeli göstermeye çalışan Avrupa’nın kendi metropolleri suç bataklığına dönerken, Türkiye’den 5 büyükşehir 2026 güvenlik endeksinde dünya devlerini geride bırakarak üst sıralara yerleşti.
Yıllardır Siyonist lobilerin ve Batı merkezli medya organlarının dünyaya pompaladığı İslam düşmanlığı, uluslararası istatistik kurumlarının yayımladığı verilerle yerle bir oldu.
Batılı ülkelerin güvenlikte sınıfta kaldığını ve suç oranlarında ilk sıralara yerleştiğini gösteren raporlar, Müslümanlara yönelik yürütülen sinsi algı operasyonlarını çürüttü.
SÖZDE DEMOKRATİK ÜLKELERİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ
Müslümanları barbar göstermek amacıyla medyadan Hollywood endüstrisine kadar birçok platformda kirli oyunlar devreye sokulduğunu belirten uzmanlar, küresel düzeyde yürütülen algı operasyonlarıyla İslam coğrafyasına terörist etiketi yapıştırıldığını vurguluyor. Batılı güçlerin kendi sömürgeci çıkarları uğruna Müslüman ülkelerdeki işgallerini haklı göstermek için düşman figürü yarattığına dikkat çekilirken, bu süreçte en çok zarar görenlerin yine Müslümanlar olduğu kaydedildi.
"MÜSLÜMAN TERÖRİST" ALGISI RAKAMLARA TOSLADI
Avrupa kentlerinde yaşanan saldırılarda medyanın takındığı ikiyüzlü tavır, Batı'nın karanlık niyetlerini gözler önüne seriyor.
Failin Müslüman olması durumunda haber bültenlerinde, "Allahuekber diye bağırarak saldırdı", "İslami değerlere bağlı olduğu biliniyor" ve "Müslüman terörist" ifadeleri bilinçli şekilde kullanılıyor.
Aynı eylemi Hristiyan veya Yahudi fail gerçekleştirdiğinde ise inanç unsuru tamamen gizlenerek, "Psikolojik sorunları vardı", "Ruhi problemleri nedeniyle tedavi görüyordu" veya "Herhangi bir örgütle ideolojiyle bağlantısı bulunamadı" söylemleriyle olay bireysel suça indirgeniyor.
KÜRESEL SUÇ LİSTELERİNDE BATI ZİRVEDE
Dünyadaki bütün suçların arkasında Müslümanların olduğu yönündeki sinsi propaganda, resmi verilerin açıklanmasıyla çöktü.
Our World in Data 2023 verilerine göre, dünya genelinde en çok cinayet işlenen ilk 10 ülke içinde hiçbir Müslüman ülke yer almıyor.
Cinayet oranlarında Karayip ve Amerika ülkeleri başı çekiyor.
Sıralama 100 bin kişideki oranlara göre Saint Kitts ve Nevis 64.16, Saint Vincent ve Grenadinler 51.32, Jamaika 49.44, Ekvador 45.72, Haiti 41.15, Saint Lucia 39.04, Honduras 31.44, Kolombiya 24.91, Meksika 24.86 ve Guatemala 23.37 şeklinde listelendi.
AVRUPA UYUŞTURUCU VE ALKOL BATAĞINDA
IHME Global Burden of Disease 2025 çalışmasının 2023 yılı tahminleri, sözde medeni Batı'nın uyuşturucu krizini belgeledi.
Uyuşturucu kullanım bozukluğu oranlarında ABD yüzde 3.8 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 2.2 ile Kanada, yüzde 2.1 ile Avustralya, yüzde 1.7 ile Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık, yüzde 1.5 ile Estonya, yüzde 1.2 ile İzlanda ve İspanya takip etti.
Dünya Nüfus İncelemesi 2022 verilerine göre en çok alkol tüketen ülkeler listesinde ise Romanya 17.1 litre ile zirveye oturdu.
Gürcistan 15.5, Letonya 14.7, Moldova 14.1, Çekya 13.7, Litvanya 12.2, Namibya 12.0, Polonya 11.9, Avusturya 11.8 ve Bulgaristan 11.5 litre ile ilk onu oluşturdu.
Our World in Data 2023 intihar verilerinde de Grönland 74.0 oranıyla birinci olurken, Surinam 27.1, Guyana 25.2, Lesotho 23.6, Eritre 19.6, Güney Kore 19.6, Rusya 19.6, Uruguay 19.1, Zambiya 18.9, Esvatini 18.0, Litvanya 17.8 oranlarıyla en kötü durumdaki ülkeler olarak kayıtlara geçti.
İstatistikler şöyle:
Dünyada en çok cinayet işlenen ilk 10 ülke (Our World in Data-2023)
- Saint Kitts ve Nevis 64.16
- Saint Vincent ve Grenadinler 51.32
- Jamaika 49.44
- Ekvador 45.72
- Haiti 41.15
- Saint Lucia 39.04
- Honduras 31.44
- Kolombiya 24.91
- Meksika 24.86
- Guatemala 23.37
Uyuşturucu kullanım bozukluğu oranının en yüksek olduğu ülkeler (IHME Global Burden of Disease)
- ABD %3.8
- Kanada %2.2
- Avustralya %2.1
- Yeni Zelanda %1.7
- Birleşik Krallık %1.7
- Estonya %1.5
- İzlanda %1.2
- İspanya %1.2
Alkol tüketimi verileri (Dünya Nüfus İncelemesi (World Population Review) 2022)
- Romanya 17.1 litre
- Gürcistan 15.5 litre
- Letonya 14.7 litre
- Moldova 14.1 litre
- Çekya 13.7 litre
- Litvanya 12.2 litre
- Namibya 12.0 litre
- Polonya 11.9 litre
- Avusturya 11.8 litre
- Bulgaristan 11.5 litre
Dünyada en çok intiharın yaşandığı ülkeler (Our World in Data 2023)
- Grönland 74.0
- Surinam 27.1
- Guyana 25.2
- Lesotho 23.6
- Eritre 19.6
- Güney Kore 19.6
- Rusya 19.6
- Uruguay 19.1
- Zambiya 18.9
- Esvatini 18.0
TÜRKİYE AVRUPA KENTLERİNDEN DAHA GÜVENLİ
Müslüman ülkelerin güvenlik açısından riskli olduğu yalanı, Avrupa başkentlerindeki suç patlamasıyla çürütüldü.
Numbeo 2026 Avrupa şehirleri suç endeksi listesinde Fransa ve İngiltere'deki büyük şehirler üst sıralarda yer alırken, Londra cep telefonu ve kol saati hırsızlığında rekor seviyelere ulaştı.
Dünya genelinde 300'den fazla şehri suç algısı ve hayat kalitesi kriterlerine göre sıralayan CEOWORLD Magazine 2026 küresel güvenlik endeksi listesinde ise Türkiye'den 5 şehir, dünya devlerini geride bıraktı.
Listede Bursa 71.3 puanla 69., Antalya 70.7 puanla 71., İzmir 66.8 puanla 93., Ankara 60.5 puanla 136., İstanbul ise 52.0 puanla 191. sırada yer alarak Avrupa'nın birçok popüler kentinden daha güvenli olduklarını ispatladı.