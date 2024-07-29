Köhn’ün yerine Acuna

Süper Lig'de yeni sezona sayılı günler kala Galatasaray'da oynayana futbolculara transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da geçen sezon başarılı bir performans ortaya koyan Derrick Köhn, Bundesliga ve Rusya Premier Lig kulüplerinin yakın radarında.

İlk etapta oyuncuyu kadroda tutmak isteyen Galatasaraylı kurmayların tatmin edici bir teklif gelmesi halinde satışa onay vermeyi düşündüğü öğrenildi. Aslan, Köhn'ün satılması halinde Sevilla'da görev alan Arjantinli sol bek, Marcos Acuna'yı B planı olarak belirledi. 32 yaşında ve 1.72 boyundaki Acuna'ya 4 milyon Euro değer biçiliyor. Tangocu'nun, kulübü Sevilla ile sözleşmesi ise 2025'e kadar sürüyor. Acuna geçen sezon 26 maçta 1 gol, 4 asist kaydetti.



SKORER BİR BEK

Acuna, profesyonel kariyerinde şu ana kadar 421 maça çıktı. Bu maçlarda 36 gol, 67 asist katkısı vermeyi başardı.