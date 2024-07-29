Beşiktaş’tan Bünyamin atağı

Takımdaki yerli kalitesini artırmak isteyen Beşiktaş, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı'yı transfer listesine eklemişti. Kartal'ın kulübü Antalyaspor ile sözlü temasta bulunduğu 24 yaşındaki sağ bek için kısa süre içerisinde resmi teklif yapacağı ifade ediliyor. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe de oyuncusuyla ilgili, "Hak ettiği bir teklif gelirse ayrılığa sıcak bakarız" açıklamasını yapmıştı. Beşiktaş'ın bu transferin gerçekleşmesi durumunda Onur Bulut'un Başakşehir'e transferine de izin vermesi bekleniyor.

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