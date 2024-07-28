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Galatasaray'ın yol haritasında sırada Beşiktaş mücadelesi var! Süper Kupa maçı için geri sayım başladı

Süper Ligin devlerinden Galatasaray, 3 Ağustos'taki Beşiktaş Süper Kupa mücadelesi öncesi hazırlık maçlarının sonuncusunda İtalya ekibi Parma'ya 2-0 mağlup oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 07:00
Galatasaray’ın yol haritasında sırada Beşiktaş mücadelesi var! Süper Kupa maçı için geri sayım başladı

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Galatasaray, 3 Ağustos'ta Beşiktaş ile yapacağı Süper Kupa maçı öncesi son hazırlık karşılaşmasını İtalyan ekibi Parma ile yaptı. Cimbom sahaya; Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Zaha ve Icardi ile çıktı. 42. dakikada sağdan yapılan ortaya Hernani kafayı vurdu: 0-1. 70. dakikada ise Woyo Coulibaly'nin savunma arkasına attığı uzun topu alan Dennis Man, Muslera'yı geçtikten sonra fileleri sarstı: 0-2. Sarı-Kırmızılılar'da yeni transfer Elias Jelert forma giymedi. Yedek kulübesinden Dubois, Metehan, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Efe Akman, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Batshuayi ve Barış Alper oyuna dahil olsa da skor değişmedi. Cimbom maçı kaybetti.
Hazır gözükmedi 84 dakika sahada kalan Mauro Icardi, beklenen performansı sergileyemedi.
HEDEF KUPA
G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Artık transfer dönemini bir tarafa bırakıp, lige ve Süper Kupa'ya odaklanmamız gerekiyor. Biz çok motiveyiz" dedi.

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