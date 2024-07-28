Beşiktaş’ta Rafa varsa kafa rahat! 3 maçta 3 gol

Beşiktaş, 3 Ağustos'ta Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi son hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Siyah- Beyazlılar maça; Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih ve Immobile 11'i ile çıktı. Immobile ilk yarım saatte 4 gol pozisyonuna girse de topu ağlara yollayamadı. 37. dakikada Immobile'nin topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Rafa Silva ağları sarstı: 1-0. 45+1'de Masuaku'nun yerden ortasına Rafa Silva vurdu: 2-0. İkinci yarıda oyunun hakimi yine Beşiktaş'tı. Siyah-Beyazlılar Semih Kılıçsoy, Immobile, Gedson ve Rafa Silva ile gole yaklaşsa da karşılaşma 2-0 sona erdi.

Rafa Silva, Beşiktaş ile üçüncü hazırlık maçını yaptı. Portekizli oyuncu toplamda üç kez gol atmayı başardı.

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