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Beşiktaş'ta Rafa varsa kafa rahat! 3 maçta 3 gol

Beşiktaş, son hazırlık maçında G.Birliği’ni 2-0 yendi. Ciro Immobile’nin topuğuyla yaptığı harika asistte Rafa Silva ağları sarstı. 45+1’de Masuaku’nun yerden ortasını Rafa yine gole çevirdi: 2-0. Kartal, Aslan’a gözdağı verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 07:00
Beşiktaş’ta Rafa varsa kafa rahat! 3 maçta 3 gol

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Beşiktaş, 3 Ağustos'ta Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi son hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Siyah- Beyazlılar maça; Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih ve Immobile 11'i ile çıktı. Immobile ilk yarım saatte 4 gol pozisyonuna girse de topu ağlara yollayamadı. 37. dakikada Immobile'nin topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Rafa Silva ağları sarstı: 1-0. 45+1'de Masuaku'nun yerden ortasına Rafa Silva vurdu: 2-0. İkinci yarıda oyunun hakimi yine Beşiktaş'tı. Siyah-Beyazlılar Semih Kılıçsoy, Immobile, Gedson ve Rafa Silva ile gole yaklaşsa da karşılaşma 2-0 sona erdi.
Rafa Silva, Beşiktaş ile üçüncü hazırlık maçını yaptı. Portekizli oyuncu toplamda üç kez gol atmayı başardı.

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