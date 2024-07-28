Aziz Yıldırım ve Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında bir araya geldi. Ali Koç, "Aziz başkanın burada olması çok anlamlı çünkü Fenerbahçe'ye dünyanın en büyük spor kulübü vizyonunu yıllar önce o yerleştirdi. Bizler de elimizden geldiği kadar devam ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Fenerbahçe Başkanı Koç, TFF seçimleri ile ilgili olarak, "Değişimin kazanması daha iyi oldu. Fenerbahçe ile ilişkileri nasıl olur bilemem. Bu saatten sonra söylemler değil eylemler önemli. Adil iklim sağlanırsa destekçisi olacağız" dedi.

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