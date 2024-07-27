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Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir evleniyor mu? Hisarüstü'nde birlikte görüntülendiler!

Reklam kokan ilişkileriyle konuşulan oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir, Hisarüstü’ndeki bir evden çıkarken görüntülendi. Çiftin birlikte ev gezdikleri ve beraber bir eve taşınmayı düşündükleri iddia edildi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:01
Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir evleniyor mu? Hisarüstü’nde birlikte görüntülendiler!

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Yaşadığı reklam kokan aşk nedeniyle magazin gündeminden düşmek bilmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve ünlü şarkıcı Mert Demir, ilişkilerini ileri seviyeye getirmeye karar verdi. İkili, önceki akşam Hisarüstü'ndeki bir evden çıkarken gazetecilerin objektiflerine yakalandı. Gazetecileri görünce büyük şaşkınlık yaşayan çift, "Bizi nasıl buldunuz?" diyerek gülücükler attı. Sarıkaya ve Demir'in birlikte ev gezdikleri ve beraber bir eve taşınmayı düşündükleri iddia edildi.

ANNESİ 'HANIM HANIMCIK' DEMİŞTİ
İlişkilerini gizlemeyen Mert Demir, geçtiğimiz günlerde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne almıştı. Sarıkaya da ikinci Harbiye Açıkhava konserinde sevgilisini yalnız bırakmamıştı. Oğlunu en ön sırada dinleyen anne Gülgün Demir, "İlk Harbiye konserinde Serenay Hanım yanımızdaydı. Birlikte izlemiştik. Bu akşam kendisi yok" sözlerine, "Evet, Serenay ile ilk tanışmam değil. Daha önce de bir araya defalarca geldik. Serenay çok tatlı, çok hanım hanımcık. Oğlumu mutlu ediyor, ben de mutluyum" açıklamasını yapmıştı.


YANIT VERMEDİLER
Birlikte ev bakan iki sevgilinin mutlu halleri objektiflere böyle yansıdı. Soruları yanıtsız bırakan çift, gülümsemekle yetindi.

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