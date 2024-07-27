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Rodrigo Becao’ya Lyon kancası

Stoper transferi yapması beklenen Lyon’un Fenerbahçe’nin 28 yaşındaki savunma oyuncusunu gündemine aldı. Fransız ekibinin önümüzdeki günlerde Kanarya ile temasa geçmesi bekleniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:01
Rodrigo Becao’ya Lyon kancası

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Fenerbahçe'nİn Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sambacı'ya Fransız ekibi Lyon'un talip olduğu öğrenildi. Savunmaya takviye yapmayı planlayan Ligue 1 ekibinin 28 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine eklediği ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile temasa geçeceği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun yedek stoper olarak kadroda düşündüğü tecrübeli futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı gelen haberler arasında. Geçen sezon başında Serie A ekibi Udinese'den yaklaşık 9 milyon Euro'ya kadroya katılan Becao geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle Sarı-Lacivertli formayla 22 maça çıkabildi. Becao, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Fenerbahçe ile 2028'e kadar kontratı bulunan oyuncuya en güncel verilere göre 8 milyon Euro market değeri biçiliyor.
Becao şu an için kadrodaki 4. stoper konumunda.

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