Fırtına’nın Hoedt ısrarı sürüyor! Trabzonspor transfere çok yakın

Sağ stoper bölgesine Stefan Savic gibi önemli bir ismi transfer eden Trabzonspor, sol stoper bölgesine de bir takviye yapmakta kararlı. Yönetimin, teknik ekip ve scout ekibinin verdiği rapor doğrultusunda uzun zamandır görüşme halinde olunan Hollandalı stoper Wesley Hoedt için de bu nedenle bir girişim daha yaptığı öğrenildi. Daha önceki görüşmelerde oyuncu için Watford'a 1 milyon Euro civarında bonservis teklif eden Trabzonspor'un son teklifinde çeşitli bonuslarla birlikte 1 milyon 500 bin Euro'ya kadar çıktığı öğrenildi. Watford kulübünün ise 1 yıllık sözleşmesi kalan ve yeni sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen oyuncu için bu öneriyi kabul etmesi bekleniyor.

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