Son dakika: Hatay Antakya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika... Hatay’ın Antakya ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Deprem 15 Aralık 2025 tarihinde saat 12.20'de kaydedildi. Merkez üssü Antakya (Hatay) olarak açıklanan depremin büyüklüğü 4.2 (Mw) olarak ölçüldü.

Yer sarsıntısının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD DETAYLARI AÇIKLADI

Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2025-12-15
Saat:12:20:00 TSİ
Enlem:36.24444 N
Boylam:36.20028 E
Derinlik:7 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 15 ARALIK 2025

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-12-15 12:20:00 36.24444 36.20028 7.0 MW 4.2 Antakya (Hatay)
2025-12-15 11:51:46 39.17028 28.29194 4.74 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-15 11:49:03 39.25528 29.00889 7.0 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2025-12-15 11:31:22 40.19278 27.51472 15.97 ML 2.1 Gönen (Balıkesir)
2025-12-15 11:25:31 39.17222 28.21722 9.9 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-15 11:18:06 39.78333 39.02528 7.0 ML 1.6 Kemah (Erzincan)
2025-12-15 11:00:50 39.16444 28.30222 5.56 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-15 10:53:33 39.17 32.81583 7.0 ML 1.3 Haymana (Ankara)
2025-12-15 10:41:14 41.99806 26.85 7.61 ML 1.2 Bolyarovo, Yanbolu (Bulgaristan) - [04.33 km] Lalapaşa (Edirne)
2025-12-15 10:34:42 38.86278 39.19778 7.0 ML 1.4 Keban Barajı - [03.61 km] Pertek (Tunceli)
2025-12-15 10:33:27 39.08111 40.47417 13.43 ML 1.6 Merkez (Bingöl)
2025-12-15 10:04:50 38.34056 27.22056 7.9 ML 1.9 Buca (İzmir)
2025-12-15 10:04:29 39.46889 33.55167 7.0 ML 1.0 Çelebi (Kırıkkale)
2025-12-15 09:43:58 40.46778 35.25694 13.73 ML 2.1 Mecitözü (Çorum)
2025-12-15 09:26:13 34.93806 27.35056 20.6 ML 2.6 Akdeniz - [195.07 km] Datça (Muğla)
2025-12-15 09:24:00 41.0025 32.18 7.0 ML 1.0 Mengen (Bolu)

