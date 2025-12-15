Son dakika: Hatay Antakya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son dakika... Hatay’ın Antakya ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Deprem 15 Aralık 2025 tarihinde saat 12.20'de kaydedildi. Merkez üssü Antakya (Hatay) olarak açıklanan depremin büyüklüğü 4.2 (Mw) olarak ölçüldü.
Yer sarsıntısının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
AFAD DETAYLARI AÇIKLADI
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2025-12-15
Saat:12:20:00 TSİ
Enlem:36.24444 N
Boylam:36.20028 E
Derinlik:7 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 15 ARALIK 2025
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-12-15 12:20:00
|36.24444
|36.20028
|7.0
|MW
|4.2
|Antakya (Hatay)
|2025-12-15 11:51:46
|39.17028
|28.29194
|4.74
|ML
|2.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-12-15 11:49:03
|39.25528
|29.00889
|7.0
|ML
|1.6
|Simav (Kütahya)
|2025-12-15 11:31:22
|40.19278
|27.51472
|15.97
|ML
|2.1
|Gönen (Balıkesir)
|2025-12-15 11:25:31
|39.17222
|28.21722
|9.9
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-12-15 11:18:06
|39.78333
|39.02528
|7.0
|ML
|1.6
|Kemah (Erzincan)
|2025-12-15 11:00:50
|39.16444
|28.30222
|5.56
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-12-15 10:53:33
|39.17
|32.81583
|7.0
|ML
|1.3
|Haymana (Ankara)
|2025-12-15 10:41:14
|41.99806
|26.85
|7.61
|ML
|1.2
|Bolyarovo, Yanbolu (Bulgaristan) - [04.33 km] Lalapaşa (Edirne)
|2025-12-15 10:34:42
|38.86278
|39.19778
|7.0
|ML
|1.4
|Keban Barajı - [03.61 km] Pertek (Tunceli)
|2025-12-15 10:33:27
|39.08111
|40.47417
|13.43
|ML
|1.6
|Merkez (Bingöl)
|2025-12-15 10:04:50
|38.34056
|27.22056
|7.9
|ML
|1.9
|Buca (İzmir)
|2025-12-15 10:04:29
|39.46889
|33.55167
|7.0
|ML
|1.0
|Çelebi (Kırıkkale)
|2025-12-15 09:43:58
|40.46778
|35.25694
|13.73
|ML
|2.1
|Mecitözü (Çorum)
|2025-12-15 09:26:13
|34.93806
|27.35056
|20.6
|ML
|2.6
|Akdeniz - [195.07 km] Datça (Muğla)
|2025-12-15 09:24:00
|41.0025
|32.18
|7.0
|ML
|1.0
|Mengen (Bolu)