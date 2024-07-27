Fenerbahçe çok motive! Lugano maçının startı verildi | Avantajı kullanmak istiyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano ile 30 Temmuz Salı günü sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-Lacivertliler'de yeni transfer Youssef En-Nesyri de takımla çalıştı. Antrenman öncesi futbolcular, Ferdi Kadıoğlu'nun 200. maçını tebrik ederek özel olarak hazırlanan 200 numaralı Ferdi Kadıoğlu forması hediye etti. Mourinho yönetimindeki idman taktik çalışmasıydı.

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