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Fenerbahçe çok motive! Lugano maçının startı verildi | Avantajı kullanmak istiyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde FC Lugano ile 30 Temmuz Salı günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde başladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:01
Fenerbahçe çok motive! Lugano maçının startı verildi | Avantajı kullanmak istiyor

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano ile 30 Temmuz Salı günü sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-Lacivertliler'de yeni transfer Youssef En-Nesyri de takımla çalıştı. Antrenman öncesi futbolcular, Ferdi Kadıoğlu'nun 200. maçını tebrik ederek özel olarak hazırlanan 200 numaralı Ferdi Kadıoğlu forması hediye etti. Mourinho yönetimindeki idman taktik çalışmasıydı.

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