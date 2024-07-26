6.1 milyon zam farkı

Yaklaşık 16 milyon emeklinin geliri Temmuz ayıyla birlikte arttı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yüzde 24.73, memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yansıtıldı. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesini 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselten düzenleme için de düğmeye basıldı. Emeklilere ödemeler başlarken, 6.1 milyon kişiye fark ödemesi yapılacak.

İLKİ MEMUR EMEKLİLERİNE

Fark ödemelerinden ilki memur emeklileriyle, dul ve yetimlerine yapılacak. Yüzde 19.31 oranındaki Temmuz zammıyla oluşan fark bugün hesaplara yatırılacak. Aylıklarını her ay alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 'Mayıs- Haziran-Temmuz' döneminde aylık alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 'Haziran-Temmuz- Ağustos' döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, "Temmuz- Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı verilecek.



SIRADA SSK VE BAĞ-KUR'LULAR VAR

Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24.73 zamlı kök aylık ve ek ödemeleri yatırılıyor. Ancak henüz yeni taban aylık hayata geçmediği için ödemeler 10 bin lira taban aylık düzenlemesi kapsamında yapılıyor. Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında olanlara 10 bin lira, bu tutarı aşanlara ise yüzde 24.73 zamlı maaşı yatırılıyor. 12 bin 500 lira taban aylık düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden yaklaşık 3.7 milyonuna fark ödemesi yapılacak. Ödemeler büyük ihtimalle önümüzdeki hafta yapılacak.



Temmuz zammıyla kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında kalan ve bu ay 10 bin lira yatırılan yaklaşık 1.8 milyon emekliye, 2 bin 500 fark yatırılacak. Yine Temmuz zammıyla 1.9 milyon kişinin de ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin lirayı aştı ancak 12 bin 500 liranın altında kaldı. Bu kişiler bu ay ek ödeme dahil yeni kök aylıkları üzerinden ödemelerini aldı. Yeni yasayla maaşları 12 bin 500 liraya tamamlanacak. Maaşlarına göre farklı tutarlarda fark ödenecek. Bu ay 10 bin yatana 2 bin 500, 11 bin lira yatana bin 500, 12 bin lira yatana 500 lira fark ödenmesi söz konusu olacak.

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