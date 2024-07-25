Cimbom Lecce’yi devirdi

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında Serie A ekibi Lecce ile karşılaştı. 9. dakikada savunmanın pas hatasının ardından ceza sahasına girip vuruşunu yapan Ziyech, fileleri havalandırdı: 1-0. Galatasaray, 40'ta farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Zaha, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve ilk yarı bu skorla bitti. Çizme ekibi 85'te farkı 1'e indirdi. Günay'dan dönen topu altıpasta tamamlayan Gaspar maçın skorunu belirledi. Önceki maçlarda forma giymeyen Mauro Icardi de 64'te oyuna dahil oldu. Cimbom, son hazırlık maçında cumartesi günü Parma ile karşılaşacak.

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