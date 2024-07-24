Yeni başkan Gündoğdu

TFF'de başkanlık görevine İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gelmesinin ardından kurullarda da hareketlik yaşanmaya başladı. Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık yapan Ahmet İbanoğlu görevinden istifa ettiğini duyurdu. Federasyon, Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı da seçti. TFF'den yapılan açıklamada, son yapılan toplantıda MHK başkan ve üyelerinin atandığına karar verildiği belirtildi. Buna göre MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. Öte yandan Hacıosmanoğlu yönetiminde yer alan isimlerden Bayram Saral, yazılı bir açıklama yapıp, görevinden istifa etti.

YENİ MHK ÜYELERİ

Ahmet Şahin

Yunus Yıldırım

Sebahattin Şahin

Hikmet Öksüzoğlu

Kamil Abitoğlu

İbrahim Çınar

Ziya Çetin

Ali Zağlı