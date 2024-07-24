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Yeni başkan Gündoğdu

MHK’da Ahmet İbanoğlu dönemi bitti. İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF, sezonun başlamasına sayılı günler kala yeni MHK Başkanı’nın Ferhat Gündoğdu olduğunu duyurdu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 07:02
Yeni başkan Gündoğdu

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TFF'de başkanlık görevine İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gelmesinin ardından kurullarda da hareketlik yaşanmaya başladı. Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık yapan Ahmet İbanoğlu görevinden istifa ettiğini duyurdu. Federasyon, Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı da seçti. TFF'den yapılan açıklamada, son yapılan toplantıda MHK başkan ve üyelerinin atandığına karar verildiği belirtildi. Buna göre MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. Öte yandan Hacıosmanoğlu yönetiminde yer alan isimlerden Bayram Saral, yazılı bir açıklama yapıp, görevinden istifa etti.

YENİ MHK ÜYELERİ
Ahmet Şahin
Yunus Yıldırım
Sebahattin Şahin
Hikmet Öksüzoğlu
Kamil Abitoğlu
İbrahim Çınar
Ziya Çetin
Ali Zağlı

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