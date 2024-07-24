Gücümüzü herkes görecek

26 Temmuz - 11 Ağustos tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcular için uğurlama töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı törenle yolcu edilen olimpik kafile, özel uçakla Paris'e gitti. Törende açılış konuşması yapan Bakan Bak, "Güçlü olduğumuzu herkese göstereceğiz. Değişik branşlarda madalyalar almaya başladık ve bunu artırarak devam edeceğiz. Türkiye'de müthiş bir spor devrimi var. Federasyonlara verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Kulüplere ayrı teşekkürler. Yine buradan en fazla sporcu gönderen Fenerbahçe'ye teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 31 tane kulüp değişik kademelerde sporcu gönderiyor. Yeni umutlar gelecek, biz bu ülkeye güveniyoruz" ifadelerini kullandı.