TFF’den flaş karar: İşte yeni yabancı kuralı

TFF'de yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile ekibi güncel yabancı kuralını oluşturdu. Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve ekibi, yabancı sayısını 12'ye düşürmüştü ancak kural yeniden değişti.

Buna göre; Süper Lig'de, A Takım Listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, A Milli Takım'da Oynama Uygunluğu olmayan 14 futbolcu A Takım Listesine yazılabilinecek. Müsabaka isim listesine ise 12 yabancı futbolcu verilecek. Takımlar sahaya 11 yabancı futbolcuyla çıkabilecek. Ayrıca geçen sezon kullanılan Mavi Kart uygulaması ise kaldırıldı. G.Saray'da Kerem Demirbay ve Beşiktaş'ta ise Bakhtiyor Zaynutdinov bu kural sayesinde yerli statüsünde sayılıyordu. 1. Lig'de ise 8 yabancı futbolcu kadroda bulandırabilecek ekipler maç listelerine ise en fazla 6 yabancı futbolcu yazabilecekler. TFF 2. Lig ve 3. Lig'de ise yabancı futbolcu yine oynatılmayacak.



DEĞİŞİM!

TFF'de çarpıcı bir değişim daha yaşandı. Uzun süredir A Milli Takım Sorumlusu olarak çalışan Hamit Altıntop görevden alınırken yerine Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı getirildi. Kazancı TFF başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim listesinde yer alıyordu. Ceyhun Kazancı en son Beşiktaş'ta iki yıl görev yapmıştı.